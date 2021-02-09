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Появился свежий рейтинг партий: лучшие шансы у четырех

Вторник, 9 февраля 2021, 10:47
Появился свежий рейтинг партий: лучшие шансы у четырех

Четыре политические партии имеют наилучшие шансы преодолеть пятипроцентный барьер, если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время.

Источник: опрос Центра Разумкова

Дословно: "Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду, наибольшую поддержку избирателей получили бы политическая партия" Слуга народа "(за нее готовы отдать свой голос 15% всех опрошенных или 22% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать) и партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (соответственно 14% и 22%)".

За партию "Европейская солидарность" готовы отдать свой голос соответственно 12% и 18%, ВО "Батькивщина" - соответственно 7,5% и 10% "

Детали: Партию "Сила и честь" готовы поддержать соответственно 3% и 5%, партию "Голос" - соответственно 2% и 3%.

Радикальную партию Олега Ляшка- соответственно 2% и 2,5% респондентов, ВО "Свобода" - соответственно 2% и 2,5%, партию "Гражданская позиция" - соответственно 2% и 2%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - соответственно 2% и 2%, "партию Шария" - соответственно 2% и 2%, партию "Оппозиционный блок" - соответственно 1% и 1%, партию "УДАР Виталия Кличко" - соответственно 1% и 1%.

 

Кроме того досрочное прекращение полномочий Верховной Рады Украины и проведение досрочных выборов в Верховную Раду поддерживают 52% опрошенных (не поддерживают 31%)

Дополнительно: Социологическая служба Центра Разумкова проводила исследование с 29 января по 3 февраля 2021 года  методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.

Было опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Украинская правда
Темы: социологияВерховная Рада
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