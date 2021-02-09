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Президентский рейтинг: соперники Зеленского еще больше сократили отрыв

Вторник, 9 февраля 2021, 12:30
Президентский рейтинг: соперники Зеленского еще больше сократили отрыв
Фото ОПУ

Владимир Зеленского продолжает возглавлять президентский рейтинг, вместе с тем отрыв от его ближайших соперников сокращается.

Источник: результаты опроса Центра Разумкова, проведенного 29 января – 3 февраля

Дословно: "Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы Владимир Зеленский (23% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать)". 

 

Детали: Намерены проголосовать за сопредседателя фракции "ОПЗЖ" Юрия Бойко 20% опрошенных, за за лидера "Евросолидарности" Петра Порошенко – 18%. 

Лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко готовы поддержать 11%, Игоря Смешко – 5%, Анатолия Гриценко – 3%, Владимира Гройсмана – 3%, Олега Ляшко – 3%, Дмитрия Разумкова – 2%, Руслана Кошулинского – 2%, Александра Вилкула – 1,5% и Виталия Кличко – 1%.

Исследование проходило с 29 января по 3 февраля. Методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов было опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Предыстория:

  • Согласно опросу Центра Разумкова, в ноябре 2020 года за Владимира Зеленского готовы были отдать голоса 31% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать. За Порошенко – 21% (отрыв от Зеленского 10 процентных пунктов), за Бойко – 17% (отрыв от Зеленского 14 процентных пунктов).
  • Согласно декабрьскому опросу Центра Разумкова, в конце 2020 года за Зеленского готовы были проголосовать 28% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать. За Порошенко – 19% (отрыв от Зеленского 9 процентных пунктов), за Бойко 17% (отрыв от Зеленского 11%).

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийвиборысоциологияБойкоПорошенко
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