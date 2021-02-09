Президентский рейтинг: соперники Зеленского еще больше сократили отрыв

Владимир Зеленского продолжает возглавлять президентский рейтинг, вместе с тем отрыв от его ближайших соперников сокращается.

Источник: результаты опроса Центра Разумкова, проведенного 29 января – 3 февраля

Дословно: "Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы Владимир Зеленский (23% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать)".

Детали: Намерены проголосовать за сопредседателя фракции "ОПЗЖ" Юрия Бойко 20% опрошенных, за за лидера "Евросолидарности" Петра Порошенко – 18%.

Лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко готовы поддержать 11%, Игоря Смешко – 5%, Анатолия Гриценко – 3%, Владимира Гройсмана – 3%, Олега Ляшко – 3%, Дмитрия Разумкова – 2%, Руслана Кошулинского – 2%, Александра Вилкула – 1,5% и Виталия Кличко – 1%.

Исследование проходило с 29 января по 3 февраля. Методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов было опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Предыстория: