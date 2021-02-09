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Ученые спрогнозировали ежедневный прирост больных COVID-19 в Украине

Вторник, 9 февраля 2021, 14:35
Ученые спрогнозировали ежедневный прирост больных COVID-19 в Украине

Ученые института проблем математических машин и систем НАН Украины опубликовали данные о дальнейшем приросте количества больных COVID-19 в Украине до 22 февраля - количество новых случаев за день будет уменьшаться.

Источник: данные Национальной академии наук Украины

Дословно: "Согласно вычислениям рабочей группы, среднее количество новых случаев COVID-19 составит 3318 (Prophet) и 3588 (SEIR-U) в течение недели 9 - 15 февраля и в 3272 (SEIR-U) в течение недели 16 - 22 февраля".

Детали: Для Украины ученые НАНУ прогнозируют такие числовые показатели:

  • Среднее количество новых инфекций за день на 15.02.21: (2962-4078) при среднем значении 3588.
  • Среднее количество новых летальных случаев за день на 15.02.21: (92-150) при среднем значении 122.
  • Среднее количество новых инфекций за день на 22.02.21: (1980-4719) при среднем значении 3272.
  • Среднее количество новых летальных случаев за день на 22.02.21: (82-139) при среднем значении 113.
 

В частности, регионами с наибольшим ожидаемым количеством инфицированных коронавирусом являются Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Черновицкая области и город Киев.

Сообщается, что самая сложная ситуация в Ивано-Фракивський области, ведь 11% всех обнаружений в Украине приходятся на эту область, поэтому динамика на Франковщине начала существенно влиять на динамику всей страны.

В НАНУ считают, что дальнейшее развитие динамики в Украине будет зависеть от динамики в западных регионах.

 

Отмечается, что показатели распространения эпидемии в Украине за последние 2 недели продолжили снижаться.

Так, среднее количество новых случаев снизилось до 3644 в день. Также продолжает уменьшаться количество летальных случаев.

 

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: 

  • Министр здравоохранения Максим Степанов сравнил первые недели декабря и февраля: с 89-ти до 25 тысяч больных. 
  • 8 февраля в Украине COVID-19 подтвердился у 2 656 человек, в больницы попали 865 больных, умерли 127 пациентов, выздоровели 8 865 человек. 

Украинская правда

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Темы: Covid-2019коронавирусУкраина
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