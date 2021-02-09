Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Ученые спрогнозировали ежедневный прирост больных COVID-19 в Украине

Вторник, 9 февраля 2021, 15:35

Ученые института проблем математических машин и систем НАН Украины опубликовали данные о дальнейшем приросте количества больных COVID-19 в Украине до 22 февраля - количество новых случаев за день будет уменьшаться.

Источник: данные Национальной академии наук Украины

Дословно: "Согласно вычислениям рабочей группы, среднее количество новых случаев COVID-19 составит 3318 (Prophet) и 3588 (SEIR-U) в течение недели 9 - 15 февраля и в 3272 (SEIR-U) в течение недели 16 - 22 февраля".

Детали: Для Украины ученые НАНУ прогнозируют такие числовые показатели:

  • Среднее количество новых инфекций за день на 15.02.21: (2962-4078) при среднем значении 3588.
  • Среднее количество новых летальных случаев за день на 15.02.21: (92-150) при среднем значении 122.
  • Среднее количество новых инфекций за день на 22.02.21: (1980-4719) при среднем значении 3272.
  • Среднее количество новых летальных случаев за день на 22.02.21: (82-139) при среднем значении 113.
 

В частности, регионами с наибольшим ожидаемым количеством инфицированных коронавирусом являются Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Черновицкая области и город Киев.

Сообщается, что самая сложная ситуация в Ивано-Фракивський области, ведь 11% всех обнаружений в Украине приходятся на эту область, поэтому динамика на Франковщине начала существенно влиять на динамику всей страны.

В НАНУ считают, что дальнейшее развитие динамики в Украине будет зависеть от динамики в западных регионах.

 

Отмечается, что показатели распространения эпидемии в Украине за последние 2 недели продолжили снижаться.

Так, среднее количество новых случаев снизилось до 3644 в день. Также продолжает уменьшаться количество летальных случаев.

 

Украинская правда
Темы: Covid-2019коронавирусУкраина


powered by lun.ua
Главное сегодня

В СБУ отреагировали на видео Нескоромного: Манипулятивное заявление

Президентский рейтинг: соперники Зеленского еще больше сократили отрыв

На Донбассе двое гражданских прорывались к боевикам, в результате стрельбы один погиб

Латвия запретила 16 российских телеканалов

таблицаУкраинцы больше всего доверяют Разумкову, после него – Зеленский: опрос

Появился свежий рейтинг партий: лучшие шансы у четырех

Все новости...
Covid-2019
22 млн вакцинированных от COVID-19 в США: первые выводы по прививкам и частые "побочки"
После вакцинации тест на COVID может быть положительным – Степанов
С 89-ти до 25 тысяч больных: Степанов сравнил первые недели декабря и февраля
Последние новости
15:57
На 5 сессии Рада сосредоточится на выполнении "структурных маяков" МВФ – нардеп
15:54
Порошенко, Яценюка и Таруту вызывают на суд по экс-мэру Славянска Штепе
15:51
Непогода в Киеве: для вытягивания авто из сугробов задействовали БТРы
15:35
инфографикаУченые спрогнозировали ежедневный прирост больных COVID-19 в Украине
15:30
Украина может получить 90 миллионов долларов кредита за вакцинацию от COVID-19
15:25
Россия обновила экономические санкции против Украины
15:24
Приватизация Первого киевского машиностроительного завода под угрозой - ФГИ
15:23
НСЗУ объяснили, какие стоматологические услуги для детей и взрослых должны быть бесплатные
15:15
В Германии предъявили обвинения 100-летнему бывшему охраннику концлагеря
14:53
В "АрселорМиттал Кривой Рог" заявили о "новом сезоне следственных действий СБУ"
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!