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С 89-ти до 25 тысяч больных: Степанов сравнил первые недели декабря и февраля

Вторник, 9 февраля 2021, 08:55
С 89-ти до 25 тысяч больных: Степанов сравнил первые недели декабря и февраля
"Украинская правда"

За последние два месяца, в результате "локдауна выходного дня" в ноябре и усиленного карантина в январе, заболеваемость COVID-19 в Украине снизилась более чем в три раза,

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 9 февраля

Прямая речь: "На прошлой неделе было выявлено 25 500 случаев заболевания коронавирусной болезни. Это меньше, чем было на позапрошлой неделе, когда было 27 157 случаев.

Также на прошлой неделе было сделано 144 248 тестирований методом ПЦР – почти такое же количество, которое было на позапрошлой неделе. В то же время, у нас растет количество тестирований экспресс-тестами. Быстрыми тестами на антиген было сделано 52 222 исследования. Это почти на 20 тысяч больше, чем на позапрошлой неделе...

Мы видим стабилизацию ситуации даже если сравнить месяц к месяцу. Например, в первую неделю декабря мы имели 89 тысяч новых больных COVID-19. Вы можете сравнить: 89 тысяч в первую неделю декабря и 25 тысяч в первую неделю февраля. Это наша общая промежуточная победа в борьбе с COVID-19: почти втрое уменьшилась заболеваемость.

Так же меняется ситуация и в отношении людей, которые госпитализированы. Если на первую неделю декабря у нас больше 28 тысяч граждан находились в больницах, то на вчерашний день у нас было 17 911 человек, находящихся в больницах.

Мы находимся на 34 месте среди европейских стран (по статистике случаев коронавирусной болезни – ред.), у нас количество смертей на миллион населения в три раза меньше, чем в Великобритании, и в 2 раза меньше, чем во Франции".

Детали: Степанов заверил, что страна полностью обеспечена и тест-системами на ПЦР, и быстрыми тестами.

Экспресс-тестов МОЗ закупил порядка 6 миллионов из расчета, что должно делаться не менее миллиона тестирований в месяц.

ПЦР-тестирований Украина может делать уже 75 тысяч за сутки, подчеркнул глава Минздрава.

В Украине действуют 2 373 пунктов тестирования.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Алена Рощенко, УП, уточнен лид

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Темы: коронавирусCovid-2019эпидемияСтепановМинздрав
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