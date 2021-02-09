В Украине 2 656 новых случаев COVID, Киев переместился с 10 на 3 место

За сутки 8 февраля в Украине COVID-19 подтвердился у 2 656 человек, в больницы попали 865 больных, умерли 127 пациентов, выздоровели 8 865 человек.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: Больше всего случаев коронавирусной болезни в понедельник подтвердили в Ивано-Франковской (525) и Закарпатской (276) областях, в г. Киев (243), Черновицкой (194) и Запорожской (164) областях.

В целом среди новых больных 157 детей и 229 медработников.

За прошедшие сутки было сделано 30 901 тестирование: методом ПЦР – 17658, методом ИФА – 13 243. С марта методом ПЦР проведено 6 419 781 тестирование.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 1 249 646 человек, из них 1 084 608 человек выздоровели, но 23 771 человек умер.

Напомним: В воскресенье 7 февраля в Украине диагноз COVID-19 установили 2 141 человеку, госпитализировали 1020 человек, за эти сутки умерли 47 больных, а выздоровели 2 697 человек. Киев был на 10 месте по количеству случаев среди регионов Украины.

С 8 по 24 января включительно в Украине действовал жесткий карантин, не работали торгово-развлекательные центры, магазины промышленных товаров, кафе и рестораны (кроме как на доставку), спортзалы и бассейны, драматические и кинотеатры, музеи, школы и высшие учебные заведения не принимали учащихся и студентов и тому подобное.

С 25 января в Украине действуют карантинные ограничения, характерные для оранжевого уровня эпидемической опасности: школы и вузы возобновили очное обучение, супермаркеты могут продавать промтовары, бутики – одежду и обувь, граждане могут употреблять пищу и напитки непосредственно в ресторанах и кафе, ходить на спектакли и кино, в спортзалы и бассейны и тому подобное.

Общий карантин планируют продолжить как минимум до 30 апреля, но могут ввести адаптивный карантин.

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