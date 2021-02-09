Крым высыхает: в Алуште будут подавать воду по часам

Алушта в оккупированном Крыму переходит на подачу воды по графику, это уже второй курорт на полуострове, где прибегают к таким мерам.

Источник: так называемый мэр города Галина Огнева в Facebook

Прямая речь: "Алушта перейдет на график подачи воды! Уважаемые алуштинцы, прошу вас экономить воду! Набирать емкости, а потом их сливать – это не экономия! После ввода графика, если не будет экономии, придется сокращать время подачи воды!".

Детали: По словам Огневой, на сегодняшний день объем Изобильненского водохранилища 2млн 800 куб.м, тогда как полный объем 12 млн. 690 куб.м.

При этом суточный приток и расход воды в среднем составляет 20 000 кубометров – то есть, запас воды не растет.

17, 18, 19 февраля будут тестировать подачу воды по графику, а полностью перейти на воду по часам планируют с 25 февраля.

По словам Огневой, вода в кранах будет с 5:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00.

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Напомним: