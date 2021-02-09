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Кабмин смягчил карантин для массовых мероприятий

Вторник, 9 февраля 2021, 16:25
Кабмин смягчил карантин для массовых мероприятий

Кабмин разрешил проводить образовательные и профессиональные мероприятия, но при условии соблюдения дистанции.

Источник: постановление правительства от 6 февраля

Детали: Кабмин внес изменения в постановление №1236 от 9 декабря насчет установления карантина в Украине.

Поэтому разрешается принимать посетителей в учреждениях культуры и проводить публичные научные, образовательные и профессиональные мероприятия - по наполненности до 50% мест (размещение со свободным местом рядом, спереди и сзади) в зале или из расчета один человек на 5 кв м.

Ранее было запрещено проведение в развлекательных заведениях и заведениях питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий. Также было запрещено принимать посетителей в музеях и на выставках в галереях, если в залах присутствует более чем 1 человек на 10 кв м.

Кроме того, запрещалось проводить массовые культурные мероприятия (в частности, концерты), спортивные, социальные, рекламные и другие мероприятия, если в них принимает участие более 20 человек и нет дистанции в 1,5 метра между участниками.

Предыстория:

  • В марте-апреле 2020 года в Украине действовал локдаун, летом действовал адаптивный карантин по зонам, в ноябре власть вводила "карантин выходного дня" на три уикенда (с 14 до 30 ноября), а в январе 2021 года - усиленный карантин на 17 дней ( с 8 до 24 января включительно). По данным МОЗ, последние два мероприятия позволили сбить "волну" распространения COVID-19.
  • 4 февраля 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине продолжат до 30 апреля. Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что вводить жесткие карантинные ограничения нет необходимости.

Украинская правда
Темы: карантинКабинет министровкоронавирус
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