Довыборы в Раду: На округе со Звиробий зарегистрировался экс-владелец "Буковеля" Шевченко

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала экс-директора туристического комплекса "Буковель" Александра Шевченко кандидатом в народные депутаты на 87 избирательном округе.

Источник: сообщение ЦИК

Детали: Шевченко выдвигается от партии "За майбутне".

По информации ЦИК ранее зарегистрировали двух кандидатов в народные депутаты Украины: Викторию Шилову - в ОВО № 50 (Донецкая область) и Михаила Ноняка - в ОВО № 87 (Ивано-Франковская область).

В политику Шевченко пришел из бизнеса. С 2004 по июль 2014 был директором горнолыжного курорта "Буковель". Дважды избирался в парламент.

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