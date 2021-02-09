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Довыборы в Раду: На округе со Звиробий зарегистрировался экс-владелец "Буковеля" Шевченко

Вторник, 9 февраля 2021, 20:46

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала экс-директора туристического комплекса "Буковель" Александра Шевченко кандидатом в народные депутаты на 87 избирательном округе.

Источник: сообщение ЦИК

Детали: Шевченко выдвигается от партии "За майбутне".

По информации ЦИК ранее зарегистрировали двух кандидатов в народные депутаты Украины: Викторию Шилову - в ОВО № 50 (Донецкая область) и Михаила Ноняка - в ОВО № 87 (Ивано-Франковская область).

В политику Шевченко пришел из бизнеса. С 2004 по июль 2014 был директором горнолыжного курорта "Буковель". Дважды избирался в парламент.

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Предыстория:

  • Довыборы в одномандатном избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области состоятся 28 марта 2021.
  • Бывший нардеп "Слуги народа" от этого округа сложил мандат, поскольку его избрали на должность городского головы города Надворная Ивано-Франковской области.
  • 29 января партия "Европейская солидарность" во время своего съезда выдвинула военнослужащую и волонтера Елену Беленькую, известную как Маруся Звиробий, кандидатом на довыборах в Раду в 87 округе.

Украинская правда
Темы: виборыВерховная Рада


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