Довыборы в Раду: На округе со Звиробий зарегистрировался экс-владелец "Буковеля" Шевченко
Вторник, 9 февраля 2021, 20:46
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала экс-директора туристического комплекса "Буковель" Александра Шевченко кандидатом в народные депутаты на 87 избирательном округе.
Источник: сообщение ЦИК
Детали: Шевченко выдвигается от партии "За майбутне".
По информации ЦИК ранее зарегистрировали двух кандидатов в народные депутаты Украины: Викторию Шилову - в ОВО № 50 (Донецкая область) и Михаила Ноняка - в ОВО № 87 (Ивано-Франковская область).
В политику Шевченко пришел из бизнеса. С 2004 по июль 2014 был директором горнолыжного курорта "Буковель". Дважды избирался в парламент.
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Предыстория:
- Довыборы в одномандатном избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области состоятся 28 марта 2021.
- Бывший нардеп "Слуги народа" от этого округа сложил мандат, поскольку его избрали на должность городского головы города Надворная Ивано-Франковской области.
- 29 января партия "Европейская солидарность" во время своего съезда выдвинула военнослужащую и волонтера Елену Беленькую, известную как Маруся Звиробий, кандидатом на довыборах в Раду в 87 округе.
Украинская правда