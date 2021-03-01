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Украина 8-я в Европе по количеству новых случаев и уровню смертности от COVID-19

Понедельник, 1 марта 2021, 01:05

За прошедшие сутки в странах Европы зарегистрировано почти 150 тысяч случаев заражения COVID-19.

Источник: сайт Worldometers

Детали: В мире за последние сутки подтверждено 297 866 новых случаев заражения коронавируса, в частности 116 672 новых больных зафиксировано в странах Европы.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Франция, Италия и Польша. Украина на 8-м месте. В соответствующем мировом антирейтинге наша страна на 14-м месте.

За прошедшие сутки по уровню смертности от COVID-19 Украина была на 8-м месте в Европе и на 16 в мире.

Сейчас всего в мире диагностировано 114 миллионов случаев заражения коронавирусом, 90 миллионов больных уже вылечились. Подтверждено 2 542 466 смерти от COVID-19. Продолжают бороться с болезнью более 21 миллионов человек.

Важливо знати: В Всемирной организации здравоохранения считают, что второй год пандемии COVID-19 может быть более жестким, чем первый.

Справка: В конце 2020 года в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который назвали VOC 202012/01.

По данным исследований, он на 50-74% опаснее чем вирус SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

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Темы: коронавирус


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