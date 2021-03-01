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В воскресенье на Донбассе погиб боец ​​ОС, утром горячо под Павлополем

Понедельник, 1 марта 2021, 07:40
В воскресенье на Донбассе погиб боец ​​ОС, утром горячо под Павлополем
Радио Свобода

За сутки 28 февраля в районе проведения операции Объединенных сил боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня, погиб боец ​​ОС, а до 7 утра 1 марта зафиксировано одно нарушение "тишины".

Источник: командование Операции Объединенных сил

Дословно: "Основной целью действий ВФ ОРДЛО оставалось провоцирование ВСУ на открытие ответного огня с последующим обвинением в нарушении режима прекращения огня. В нескольких случаях противник обстреливал наши позиции (в воскресенье – ред.) одновременно с запросом на тишину якобы из-за обстрела со стороны ВСУ".

Детали: За прошедшие сутки, в воскресенье 28 февраля, недалеко от населенного пункта Пищевик российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из 120 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия. Вследствие обстрелов противника погиб один украинский воин.

В районе населенных пунктов Широкино и Водяное, что на Приазовье, оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На этом же направлении был зафиксирован пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения, который вовремя был подавлен средствами РЭБ.

Также вблизи Верхнеторецка оккупанты совершили несколько выстрелов из автоматических станковых гранатометов.

В ответ на обстрелы противника, украинские воины открывали огонь.

По всем фактам зафиксированных нарушений УС СЦКК принимались меры реагирования в пределах координационного механизма через СММ ОБСЕ.

По состоянию на 7 утра 1 марта было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, недалеко от Павлополя пророссийские боевики вели прицельный огонь из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.

На такие действия противника наши защитники открывали огонь.

Этому предшествовало: Штаб ООС в последний день февраля заявил, что на прошлой неделе на Донбассе стало больше вражеских обстрелов, они изменились от провокационных к прицельным, а в ОРДЛО увеличилось количество попыток дискредитации сил ООС.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассООСбоевые действия
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