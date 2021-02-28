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Неделя на Донбассе: обострение и попытки дискредитации

Воскресенье, 28 февраля 2021, 18:10
Неделя на Донбассе: обострение и попытки дискредитации

На прошлой неделе на Донбассе наблюдалось увеличение количества вражеских обстрелов, изменение их от провокационных к прицельным, а также попытки дискредитации сил ООС в подконтрольных ОРДЛО СМИ.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "В общем, в течение прошлой недели наблюдается как увеличение количества обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, так и изменение их особенности – от провокационных к прицельным.

Особенно интенсивные обстрелы подразделений ВСУ и гражданской инфраструктуры были зафиксированы в районах населенных пунктов Пески, Светлодарск и Водяное. Всего за неделю было зафиксировано 66 обстрелов".

"Также были случаи обстрелов российскими наемниками населенных пунктов на неподконтрольной правительству Украины территории и одновременного запроса на введение режима "Тишина". Сразу, с помощью подконтрольных СМИ, эти обстрелы освещали, как со стороны ВСУ.

Осуществляя обстрел окрестностей населенного пункта Еленовка, что на неподконтрольной правительству Украины территории, с помощью фото и видеорепортажей, подконтрольные РФ СМИ продуцировали фейк о применении вооружения образца НАТО, а именно миномета калибром 60 мм и, как вывод, о поставках США летального вооружение Украине".

Детали: Сообщается также, что в течение недели вооруженные формирования РФ применяли противопехотные мины ПОМ-2, дистанционно минируя населенные пункты. Из-за такой мины, в частности, умер местный житель Хутора Вольный.

Кроме того, на этой неделе продолжалось препятствование работе патрулям СММ ОБСЕ со стороны формирований ОРДЛО.

Дословно: "Анализируя вышеизложенное, становится понятно, что так называемая власть ОРДЛО прилагает максимум усилий для дискредитации Украины и ее Вооруженных Сил как перед международным сообществом, так и перед населением ОРДЛО".

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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