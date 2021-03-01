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"Каскадная вакцинация": в Украине против COVID привили уже более 3 тысяч человек

Понедельник, 1 марта 2021, 09:31

В Украине с 24-го по 28 февраля против COVID-19 провакцинировано более 3 тысяч человек, в Министерстве здравоохранения ожидают, что в ближайшее время вакцинация ускорится.

Источник: заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер на брифинге 1 марта

Прямая речь Кучера: "Кампания по вакцинации продолжается, за последнее время в Украине уже провакцинировано более 3 тысяч человек.

Согласно планам Министерства здравоохранения, вакцинация происходит каскадным способом, поэтому в ближайшей перспективе следует ожидать, что количество провакцинированных существенно начнет увеличиваться.

Это нормальный процесс, сейчас он только запущен – и там есть свои процедуры, как это должно происходить".

Детали: Кучер также сказал, что Минздрав делает все, чтобы вакцинация против коронавируса в Украине происходила максимально быстро и качественно.

Он в очередной раз заверил, что прививки украинцам делают только безопасными вакцинами, которые рекомендовала ВОЗ.

Вакцинация является добровольной и бесплатной для представителей из групп риска, с которых началась кампания иммунизации населения.

Предыстория:

  • 24 февраля в Украине началась вакцинация против COVID-19. Черкасский врач-реаниматолог Евгений Горенко стал первым украинцем, который получил прививку против коронавируса SARS CoV 2.
  • За первые два дня прививочной кампании прививки против коронавирусной болезни COVID-19 сделали 1 338 людям в разных регионах Украины.
  • Вакцинация будет проходить в 4 этапа.

Знать больше: Прививать против COVID-19 точно будут, вопрос – когда, кого и чем. Все о вакцинации в Украине

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Темы: вакцинацияМинздравкоронавирусCovid-2019


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