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Российский суд заявил, что в деле Навального ЕСПЧ им не указ

Понедельник, 1 марта 2021, 09:59

В Московском суде заявили, что Европейский суд по правам человека, который требовал освободить политика Алексея Навального, не является вышестоящим судом для РФ и не имеет права давать какие-то советы и указания.

Источник: Meduza

Детали: Судья Дмитрий Балашов прокомментировал решение ЕСПЧ.

Балашов заявил, что не может учесть требование европейского суда, "поскольку указанная судебная инстанция не является вышестоящим судом для судебной системы Российской Федерации".

По его словам, ЕСПЧ не имеет права давать российским судьям "какие-либо категоричные указания и вмешиваться в деятельность национальных судов, связанную с исполнением приговоров, вступивших в законную силу".

Балашов заявил, что в своем решении ЕСПЧ адресовал обращение не судам, а правительству РФ, поэтому к судебному разбирательству об отмене условного осуждения не относится.

Судья также назвал "голословными домыслами" Навального и его адвокатов утверждения, что оппозиционера лишили свободы по политическим мотивам, а у защиты есть основания опасаться за его жизнь и здоровье в колонии.

По мнению судьи, эти утверждения носят предположительный характер и не подтверждаются "никакими объективными данными".

В своем решении судья перечислил, что Навальный во время испытательного срока по делу "Ив Роше", более двух раз за год не являлся на регистрацию в инспекцию ФСИН в назначенные дни.

Балашов заявил, что Навальный после выписки из берлинской клиники "Шарите", где он лечился от отравления, более 30 дней не сообщал ФСИН о месте своего нахождения.

Оба этих обстоятельства, по его мнению, "бесспорно являются самостоятельным основанием для принятия судом решения об отмене … условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда".

Напомним:

  • 3 февраля суд отменил условное наказание Алексею Навальному по "делу Ив Роше" и назначил ему реальный срок  – 3,5 года в исправительной колонии общего режима.
  • Президент США Джо Байден заявил, что российские власти должны немедленно и безусловно освободить оппозиционера Алексея Навального.

Темы: Навальныйсуд


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