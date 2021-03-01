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Кремль отреагировал на слова Байдена об украинском Крыме и аннексии

Понедельник, 1 марта 2021, 12:18

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на слова президента США Джо Байдена о том, что США никогда не признают аннексию Крыма, и заявил, что "аннексии не было", а было "законное воссоединение".

Источник: российское издание "РИА Новости"

Прямая речь: "Понимаете, аннексию Крыма действительно невозможно признать. Никто об аннексии Крыма не говорит. Потому что ее не было, аннексии Крыма. Было воссоединение Крыма с Россией, причем достаточно в строгом соответствии со всеми нормами международного права…

Здесь был абсолютно четкий и безупречный набор юридических действий предпринят. Поэтому никакой аннексии не было, и не надо ее признавать. Надо просто признать факт воссоединения Крыма с Россией и факт того, что Крым уже достаточно давно, слава богу, находится в статусе одного из регионов Российской Федерации".

Что было раньше: Президент США Джо Байден заявил, что его страна никогда не признает аннексию украинского полуострова Крым Россией и США вместе с Украиной будет противостоять агрессивным действиям РФ.

Узнать больше: Как оккупировали Крым: новости, которые мы (почти) не заметили в феврале 2014-го

Напомним:

  • 23 августа Украина намерена провести первый саммит Крымской платформы по деоккупации Крыма.
  • В декабре 2020 года Украина представила концепцию Крымской платформы Европейскому Союзу при обсуждении последствий незаконной аннексии Крыма.
  • Россия незаконно оккупировала часть Украины- Крымский полуостров в 2014 году. При этом страна, ведомая президентом Владимиром Путиным, не признает незаконности своих действий, заявляя о "восстановлении исторической справедливости". РФ также использует всякие поводы для преследования тех, кто осуждает ее политику, даже если это граждане других стран, включая Украину, против которой она уже 7 лет осуществляет гибридную военную агрессию.

Темы: КрымБайденСШАаннексияРосcия


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