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Порошенко в день покупки "Прямого" потратил более полумиллиона

Понедельник, 1 марта 2021, 15:35
Порошенко в день покупки Прямого потратил более полумиллиона
Фото с Facebook Порошенко

Нардеп от "Европейской солидарности", 5-й президент Петр Порошенко в день покупки телеканала "Прямой" потратил более полумиллиона гривен.

Источник: сообщение об изменениях в имущественном состоянии на сайте Единого госреестра деклараций

Детали: Отмечается, что Порошенко 18 февраля потратил 252 тысяч 838 гривен и 256 тысяч 596 гривен. Расходы осуществлены в Украине и указывается, что средства пошли на "получение образования".

Кроме того, 22 февраля Порошенко потратил 1 миллион 13 тысяч 304 гривны на подарок в денежной форме (движимое имущество).

Что было раньше: Пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил, что 18 февраля 2021 года купил телеканал "Прямой", который официально принадлежал бывшему нардепу и главе КГГА Владимиру Макеенко.

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Напомним: 

  • У Порошенко в течение последних лет неоднократно спрашивали, является ли он фактическим владельцем телеканала – он всегда отвечал, что нет.
  • Хотя в июне 2019 он пришел на закрытую встречу с журналистами "Прямого"

Украинская правда

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Темы: Порошенкодекларации
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