Порошенко в день покупки "Прямого" потратил более полумиллиона
Нардеп от "Европейской солидарности", 5-й президент Петр Порошенко в день покупки телеканала "Прямой" потратил более полумиллиона гривен.
Источник: сообщение об изменениях в имущественном состоянии на сайте Единого госреестра деклараций
Детали: Отмечается, что Порошенко 18 февраля потратил 252 тысяч 838 гривен и 256 тысяч 596 гривен. Расходы осуществлены в Украине и указывается, что средства пошли на "получение образования".
Кроме того, 22 февраля Порошенко потратил 1 миллион 13 тысяч 304 гривны на подарок в денежной форме (движимое имущество).
Что было раньше: Пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил, что 18 февраля 2021 года купил телеканал "Прямой", который официально принадлежал бывшему нардепу и главе КГГА Владимиру Макеенко.
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Напомним:
- У Порошенко в течение последних лет неоднократно спрашивали, является ли он фактическим владельцем телеканала – он всегда отвечал, что нет.
- Хотя в июне 2019 он пришел на закрытую встречу с журналистами "Прямого"