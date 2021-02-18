Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко официально "переписал" на себя "Прямой". Говорит, чтобы Зеленский не закрыл

Четверг, 18 февраля 2021, 19:15
Порошенко официально переписал на себя Прямой. Говорит, чтобы Зеленский не закрыл

Пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил, что 18 февраля 2021 года купил телеканал "Прямой", который официально принадлежал бывшему главе КГГА Владимиру Макеенко.

Источник: Порошенко в эфире телеканала "Прямой"

Прямая речь Порошенко: "У меня был ужин с послом одной из стран G7 и у меня "взорвался" телефон: из всех источников – 19 февраля против Макеенко введут санкции и телеканал "Прямой" будет закрыт. Я получил 18 сообщений.

Утром мне позвонил Макеенко. Сказал, что нам надо прилагать совместные усилия по защите телеканала ("Прямой" - ред.). Сказал, что единственная его вина в том, что он несколько лет прилагал усилия для того, чтобы поддерживать, обеспечивать, финансировать и защищать канал. Но сейчас он нуждается в помощи. Два часа назад мы подписали соглашение, я заплатил деньги, большие деньги, которые могли бы пойти на благотворительность, на другие проекты, в том числе - это миллионы и миллионы, для того, чтобы покрыть долги канала.

Два часа назад в реестре государственной конечный бенефициарный владелец телеканала "Прямой" изменился. Уже 2 часа им является "Прайм Эссетс Кэпитал", структура, которая на 100% принадлежит Петру Порошенко".

Владимир Александрович, завтра на СНБО можно вводить санкции против террориста Порошенко. Но я очень советую вам внимательно посмотреть, чем закончил Янукович, который так пытался закрыть "5 канал". Подскажу - закончил он плохо.

Я буду делать все, что от меня зависит, чтобы защитить свободу слова. Вместе с тем я гарантирую, что высокие журналистские стандарты "Прямого", свобода выражения, свобода слова точно будут сохранены путем моего невмешательства.

Это было очень непростое решение для Макеенко, но мы не могли по-другому остановить дерзость и негосударственность тех, кто пытается бороться со свободой слова".

Напомним У Порошенко в течение последних лет неоднократно спрашивали, является ли он фактическим владельцем телеканала - он всегда отвечал, что нет.

Хотя в июне 2019 он пришел на закрытую встречу с журналистами "Прямого"

Читайте также: На пороге медийного передела. Почему Княжицкий продает, а друг президента покупает канал

Роман Петренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Порошенкотелевидение
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
11:43
Руководитель столицы Сербии после протестов оппозиции заговорил о "майданизации"
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
11:20
Россияне ищут, чем сбили их три Су-34, и действуют менее нагло на Херсонщине – Игнат
Все новости...
Реклама: