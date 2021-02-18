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Порошенко официально "переписал" на себя "Прямой". Говорит, чтобы Зеленский не закрыл

Четверг, 18 февраля 2021, 20:15

Пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил, что 18 февраля 2021 купил телеканал прямой, который официально принадлежал бывшему главе КГГА Владимиру Макеенко.

Источник: Порошенко в эфире телеканала "Прямой"

Прямая речь Порошенко: "Я имею возможность вам сообщить.  Утром мне позвонил Макеенко.  Сказал, что нам надо прилагать совместные усилия по защите телеканала ("Прямой" - ред.). Сказал, что единственная его вина в том, что он несколько лет прилагал усилия для того, чтобы поддерживать, обеспечивать, финансировать и защищать канал.  Но сейчас он нуждается в помощи. Два часа назад мы подписали соглашение, я заплатил деньги, большие деньги, которые могли бы пойти на благотворительность, на другие проекты, в том числе - это миллионы и миллионы, для того, чтобы покрыть долги канала.

Два часа назад в реестре государственной конечный бенефициарный владелец телеканала "Прямой" изменился. Уже 2 часа им является "Прайм Эссетс Кэпитал", структура, которая на 100% принадлежит Петру Порошенко".

Владимир Александрович, завтра на СНБО можно вводить санкции против террориста Порошенко. Но я очень советую вам внимательно посмотреть, чем закончил Янукович, который так пытался закрыть "5 канал". Подскажу - закончил он плохо.

Я буду делать все, что от меня зависит, чтобы защитить свободу слова. Вместе с тем я гарантирую, что высокие журналистские стандарты "Прямого", свобода выражения, свобода слова точно будут сохранены путем моего невмешательства.

Это было очень непростое решение для Макеенко, но мы не могли по-другому остановить дерзость и негосударственность тех, кто пытается бороться со свободой слова".

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Роман Петренко, УП
Темы: Порошенкотелевидение


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