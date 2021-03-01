Аксенов заявил, что супруги Зеленские до сих пор платит коммунальные платежи в Крыму

Глава оккупационной администрации РФ в Крыму Сергей Аксенов заявил, что президент Владимир Зеленский и его жена Елена до сих пор являются владельцами недвижимости в Крыму и платят коммунальные платежи.

Источник: Аксенов в интервью телеканалу "Россия24"

Прямая речь: "Кстати, господин Зеленский и его жена являются до сих пор владельцами недвижимости на территории Республики Крым. Задолженности по коммунальным платежам нет. Значит, оккупантам, в кавычках, платит он все активно, спокойно. Никаких проблем, ничего не смущает. Держит, вероятно, на случай, если придется политического убежища просить у нас".

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