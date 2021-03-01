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Аксенов заявил, что супруги Зеленские до сих пор платит коммунальные платежи в Крыму

Понедельник, 1 марта 2021, 15:58
Аксенов заявил, что супруги Зеленские до сих пор платит коммунальные платежи в Крыму

Глава оккупационной администрации РФ в Крыму Сергей Аксенов заявил, что президент Владимир Зеленский и его жена Елена до сих пор являются владельцами недвижимости в Крыму и платят коммунальные платежи.

Источник: Аксенов в интервью телеканалу "Россия24"

Прямая речь: "Кстати, господин Зеленский и его жена являются до сих пор владельцами недвижимости на территории Республики Крым. Задолженности по коммунальным платежам нет. Значит, оккупантам, в кавычках, платит он все активно, спокойно. Никаких проблем, ничего не смущает. Держит, вероятно, на случай, если придется политического убежища просить у нас".

Предыстория:

  • В 2019 году стало известно, что Елена Зеленская в 2013 году купила элитную квартиру в ЖК "Император" в Ливадии менее чем за половину рыночной стоимости у экс-нардепа, олигарха Александра Буряка.
  • Сообщалось, что после оккупации полуострова Крым, продать квартиру в подобном ЖК стало сложно. Это обусловлено не только высокой ценой, но и проблемами с документами.
  • В штабе Зеленского заверили, что жилье было приобретено по рыночной цене и отметили, что Зеленские воспользуются квартирой "только после обязательного возвращения Крыма Украине". О планах продажи квартиры в заявлении не упоминается.

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Темы: ЗеленскийКрым
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