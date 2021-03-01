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У Порошенко объяснили отсутствие декларации о покупке "Прямого"

Понедельник, 1 марта 2021, 18:34

В партии "Европейская солидарность" заявили, что ее лидер и бывший президент Петр Порошенко не должен по закону декларировать покупку телеканала "Прямой" как изменение в имущественном состоянии.

Источник: пресс-служба "ЕС" в комментарии Украинской правде

Дословно: "В соответствии с Законом Украины "О предотвращении коррупции" сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии подаются по приобретению имущества и осуществления расходов непосредственно субъектом декларирования, а не принадлежащими ему юридическими лицами. При этом, как было сообщено, покупателем по договору о приобретении телеканала "Прямой" выступил украинский инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал", конечным бенефициарным владельцем которого является Петр Порошенко. Поэтому Петр Порошенко не должен подавать уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии относительно операций, осуществленных "Прайм Эссетс Кэпитал", в том числе о приобретении телеканала".

Детали: В партии пообещали, что информация о получении Петром Порошенко статуса конечного бенефициарного владельца "Прямого" будет "обязательно должным образом отражена в годовой электронной декларации за 2021 год в соответствии с требованиями законодательства".

Предыстория: В своей промежуточной декларации об изменениях в имущественном состоянии Порошенко не указал расходы на приобретение телеканала "Прямой". Там лишь указано, что экс-президент 18 февраля совершил две выплаты - 253 тыс. и 257 тыс. гривен – за "получение образования".

Ранее Порошенко заявил, что 18 февраля 2021 года купил телеканал "Прямой", который официально принадлежал бывшему нардепу и главе КГГА Владимиру Макеенко.

Украинская правда
Темы: Порошенкотелевидениедекларации


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