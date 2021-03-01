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ЦИК зарегистрировала врача Кузьменко кандидатом в нардепы от "ЕС"

Понедельник, 1 марта 2021, 17:50
ЦИК зарегистрировала врача Кузьменко кандидатом в нардепы от ЕС

1 марта ЦИК зарегистрировала 5 кандидатов в народные депутаты Украины на промежуточных выборах народных депутатов Украины 28 марта 2021.

Источник: ЦИК

Детали: ЦИК зарегистрировала в ОВО №50 в Донецкой области - Андрея Аксенова от "Порядка", Юлию Кузьменко от "Европейской солидарности" и Николая Головко как самовыдвиженца.  В ОВО № 87 в Ивано-Франковской - Руслана Деревореза и Марию Желоб как самовыдвиженцев.

Еще 20 людям ЦИК отказала в регистрации из-за невнесения залога или неправильно поданных документов.

По состоянию на 1 марта на обоих округах зарегистрировано 30 кандидатов.

Предыстория:

  • В округе №50 на Донеччине весной состоятся выборы, потому что внефракционный нардеп Руслан Требушкин сложил полномочия нардепа - он стал мэром Покровска.
  • В округе №87 выборы состоятся, потому что бывший нардеп "Слуги народа" Зиновий Андреевич от этого округа стал мэром города Надворная Ивано-Франковской области.

Украинская правда

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Темы: ЦИКЕвропейская солидарность
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