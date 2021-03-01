ЦИК зарегистрировала врача Кузьменко кандидатом в нардепы от "ЕС"
Понедельник, 1 марта 2021, 17:50
1 марта ЦИК зарегистрировала 5 кандидатов в народные депутаты Украины на промежуточных выборах народных депутатов Украины 28 марта 2021.
Источник: ЦИК
Детали: ЦИК зарегистрировала в ОВО №50 в Донецкой области - Андрея Аксенова от "Порядка", Юлию Кузьменко от "Европейской солидарности" и Николая Головко как самовыдвиженца. В ОВО № 87 в Ивано-Франковской - Руслана Деревореза и Марию Желоб как самовыдвиженцев.
Еще 20 людям ЦИК отказала в регистрации из-за невнесения залога или неправильно поданных документов.
По состоянию на 1 марта на обоих округах зарегистрировано 30 кандидатов.
Предыстория:
- В округе №50 на Донеччине весной состоятся выборы, потому что внефракционный нардеп Руслан Требушкин сложил полномочия нардепа - он стал мэром Покровска.
- В округе №87 выборы состоятся, потому что бывший нардеп "Слуги народа" Зиновий Андреевич от этого округа стал мэром города Надворная Ивано-Франковской области.
Украинская правда