ЦИК зарегистрировала врача Кузьменко кандидатом в нардепы от "ЕС"

1 марта ЦИК зарегистрировала 5 кандидатов в народные депутаты Украины на промежуточных выборах народных депутатов Украины 28 марта 2021.

Источник: ЦИК

Детали: ЦИК зарегистрировала в ОВО №50 в Донецкой области - Андрея Аксенова от "Порядка", Юлию Кузьменко от "Европейской солидарности" и Николая Головко как самовыдвиженца. В ОВО № 87 в Ивано-Франковской - Руслана Деревореза и Марию Желоб как самовыдвиженцев.

Еще 20 людям ЦИК отказала в регистрации из-за невнесения залога или неправильно поданных документов.

По состоянию на 1 марта на обоих округах зарегистрировано 30 кандидатов.

Предыстория: