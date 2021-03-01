Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

ЦИК зарегистрировала врача Кузьменко кандидатом в нардепы от "ЕС"

Понедельник, 1 марта 2021, 18:50

1 марта ЦИК зарегистрировала 5 кандидатов в народные депутаты Украины на промежуточных выборах народных депутатов Украины 28 марта 2021.

Источник: ЦИК

Детали: ЦИК зарегистрировала в ОВО №50 в Донецкой области - Андрея Аксенова от "Порядка", Юлию Кузьменко от "Европейской солидарности" и Николая Головко как самовыдвиженца.  В ОВО № 87 в Ивано-Франковской - Руслана Деревореза и Марию Желоб как самовыдвиженцев.

Еще 20 людям ЦИК отказала в регистрации из-за невнесения залога или неправильно поданных документов.

По состоянию на 1 марта на обоих округах зарегистрировано 30 кандидатов.

Предыстория:

  • В округе №50 на Донеччине весной состоятся выборы, потому что внефракционный нардеп Руслан Требушкин сложил полномочия нардепа - он стал мэром Покровска.
  • В округе №87 выборы состоятся, потому что бывший нардеп "Слуги народа" Зиновий Андреевич от этого округа стал мэром города Надворная Ивано-Франковской области.

Украинская правда
Темы: ЦИКЕвропейская солидарность


powered by lun.ua
Главное сегодня

На Донбассе подорвался автомобиль: пострадали 9 военных

Аваков о Стерненко: В чем его героизм?

У Порошенко объяснили отсутствие декларации о покупке "Прямого"

Климкин рассказал об обещаниях Байдена, когда Россия пришла забрать Крым

Экс-президенту Франции присудили год тюрьмы за коррупцию и злоупотребление влиянием

ВИДЕОУ отозванных чиновников МИД нашли 16 килограммов золота и 140 тысяч долларов

Все новости...
ЦИК
ЦИК зарегистрировала еще шестерых кандидатов в нардепы
Жену Шария зарегистрировали кандидатом в нардепы на основании сомнительной медсправки - СМИ
ЦИК назвала явку в трех городах
Последние новости
20:11
Корбан стал совладельцем сети магазинов "Цитрус"
20:03
Аваков говорит, что сидит на "жареной сковородке", но в премьеры не собирается
19:39
Позиция Авакова по делу Шеремета за год "мало изменилась"
19:27
США на этой неделе присоединятся к санкциям ЕС против РФ за заключение Навального - СМИ
19:27
На Донбассе подорвался автомобиль: пострадали 9 военных
19:26
"Доступных кредитов 5-7-9%" за неделю выдали более чем на миллиард гривен
19:20
Ексглава управления ГПУ Горбатюк попытается возглавить САП
18:58
Аваков о Стерненко: В чем его героизм?
18:52
Словакия второй в ЕС закупила российскую вакцину "Спутник V" - СМИ
18:51
Реальная заработная плата в январе выросла на 15% - Госстат
Все новости...