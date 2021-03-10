Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

21 обстрел за сутки: оккупационные войска РФ продолжают обстреливать украинские позиции

Среда, 10 марта 2021, 06:55
21 обстрел за сутки: оккупационные войска РФ продолжают обстреливать украинские позиции

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования России 21 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Дословно: "В районе населенных пунктов Красногоровка, Пески, Новозвановка, Золотое-4 и Опытное войска оккупантов обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минского договоренностями минометов 120 мм и 82 мм калибров, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде Авдеевки, поселков Лебединский и Южное противник совершил прицельный обстрел украинских позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от поселка Троицкое, населенных пунктов Пищевик и Железное российские захватчики открывали огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А также было замечено обустройства противником инженерных позиций в направлении поселка Троицкое.

На обстрелы противника наши воины открывали огонь.

Боевых потерь среди наших военных нет".

Детали: С начала суток на Донбассе пока без обстрелов. "Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ООС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
ООС
На Донбассе погиб командир отряда оккупантов "Ахмат" – РосСМИ
На Донбассе РФ активно атакует, 10 нападений отбиты – сводка штаба ООС
Украинские защитники отбили 9 атак врага, уничтожили вертолет и 19 танков – ООС
Последние новости
13:52
На колокольне Киево-Печерской лавры впервые прозвучал "Щедрик"
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
13:37
Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия
13:34
видео"Рождественский тур" через Тису провалился: пограничники задержали трех гребцов
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
Все новости...
Реклама: