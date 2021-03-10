21 обстрел за сутки: оккупационные войска РФ продолжают обстреливать украинские позиции

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования России 21 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Дословно: "В районе населенных пунктов Красногоровка, Пески, Новозвановка, Золотое-4 и Опытное войска оккупантов обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минского договоренностями минометов 120 мм и 82 мм калибров, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде Авдеевки, поселков Лебединский и Южное противник совершил прицельный обстрел украинских позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от поселка Троицкое, населенных пунктов Пищевик и Железное российские захватчики открывали огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А также было замечено обустройства противником инженерных позиций в направлении поселка Троицкое.

На обстрелы противника наши воины открывали огонь.

Боевых потерь среди наших военных нет".

Детали: С начала суток на Донбассе пока без обстрелов. "Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами".