В Киеве школьница выпала из 18 этажа

В Святошинском районе Киева погибла несовершеннолетняя девочка, которая выпала из многоэтажки.

Источник: отдел коммуникации полиции Киева, dtp.kiev.ua

Детали: Школьница погибла на месте. Происшествие случилось вечером 9 марта. Ребенок упал с многоэтажки на бульваре Кольцова.

Предварительно правоохранители установили, что 14-летняя девочка упала с 18-го этажа. Она - жительница соседнего дома, где произошло событие.

Сейчас полицейские общаются с родителями погибшей, опрашивают родных, соседей, свидетелей и очевидцев чтобы выяснить причины и обстоятельства инцидента.

В Facebook dtp.kiev.ua отмечается, что ребенок шел из урока рисования, девочка позвонила маме и сказала, что идет домой. После чего зашла в 18-этажку на бульваре Кольцова, оставила куртку на общем балконе и прыгнула с 18 этажа.

Что было раньше: В течение февраля-марта 2021 года правоохранители зафиксировали уже несколько случаев выпадения несовершеннолетних из многоэтажек.

13-летняя девочка погибла в результате падения с балкона 14 этажа дома в Дарницком районе Киева.

Также в результате падения в столице погиб еще один ребенок 15 лет.

25 февраля 12-летнего ребенка в Киеве госпитализировали после падения из окна 8-го этажа.

В феврале на Киевщине две школьницы отравились лекарственным препаратом - один ребенок умер. Вероятно, трагедия случилась из-за опасной интернет-игры.

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