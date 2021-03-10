Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве школьница выпала из 18 этажа

Среда, 10 марта 2021, 09:30
В Киеве школьница выпала из 18 этажа

В Святошинском районе Киева погибла несовершеннолетняя девочка, которая выпала из многоэтажки.

Источник: отдел коммуникации полиции Киева, dtp.kiev.ua

Детали: Школьница погибла на месте. Происшествие случилось вечером 9 марта. Ребенок упал с многоэтажки на бульваре Кольцова.

Предварительно правоохранители установили, что 14-летняя девочка упала с 18-го этажа. Она - жительница соседнего дома, где произошло событие.

Сейчас полицейские общаются с родителями погибшей, опрашивают родных, соседей, свидетелей и очевидцев чтобы выяснить причины и обстоятельства инцидента.

В Facebook dtp.kiev.ua отмечается, что ребенок шел из урока рисования, девочка позвонила маме и сказала, что идет домой. После чего зашла в 18-этажку на бульваре Кольцова, оставила куртку на общем балконе и прыгнула с 18 этажа.

Что было раньше: В течение февраля-марта 2021 года правоохранители зафиксировали уже несколько случаев выпадения несовершеннолетних из многоэтажек.

13-летняя девочка погибла в результате падения с балкона 14 этажа дома в Дарницком районе Киева.

Также в результате падения в столице погиб еще один ребенок 15 лет.

25 февраля 12-летнего ребенка в Киеве госпитализировали после падения из окна 8-го этажа.

В феврале на Киевщине две школьницы отравились лекарственным препаратом - один ребенок умер. Вероятно, трагедия случилась из-за опасной интернет-игры.

Узнать больше: Психиатр Галина Пилягина: Учащение подростковых самоубийств - последствия пандемии

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
Киев
В Киеве задачу защиты неба почти решили, в других городах работаем – Резников
КГВА пока не будет оповещать о тревоге из-за проблем с "экстренными оповещениями"
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
Последние новости
13:52
На колокольне Киево-Печерской лавры впервые прозвучал "Щедрик"
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
13:37
Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия
13:34
видео"Рождественский тур" через Тису провалился: пограничники задержали трех гребцов
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
Все новости...
Реклама: