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Прокуратура говорит, что отреагировала на нарушения в Киевском СИЗО

Среда, 10 марта 2021, 14:11
Прокуратура говорит, что отреагировала на нарушения в Киевском СИЗО
Здесь и далее фото прокуратуры

Столичная прокуратура провела комплексную проверку Киевского СИЗО и внесла акты реагирования ответственным руководителям в связи выявленными нарушениями.

Источник: прокуратура Киева в Facebook

Дословно: "По результатам проверки, которая длилась в течение февраля-марта, установлено грубые нарушения требований законов".

Детали: Сообщается, что администрация следственного изолятора нарушает требования закона относительно раздельного содержания разных категории заключенных.

Также в учреждении отсутствуют надлежащие материально-бытовые условия: камеры переполнены, в отдельных заключенных нет собственных мест, в СИЗО не хватает медпрепаратов, средств гигиены для реабилитации больных заключенных. 

 

Кроме того, во время проверки почти во всех камерах обнаружили запрещенные для использования заключенными предметы.

Сообщается, что в связи с выявленными нарушениями прокуратура "внесла акты реагирования" в адрес руководства Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний Минюста и государственного учреждения "Центр охраны здоровья ГУИС Украины". 

 

Что было раньше: Офис омбудсмена Украины сообщил, что в государственном учреждении "Киевский следственный изолятор" осуждение спят по очереди из-за нехватки мест, живут в антисанитарии и бесплатно работают.

 

Украинская правда

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Темы: прокуратураСИЗО
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