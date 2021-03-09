Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Киевском СИЗО осужденные спят по очереди и живут в антисанитарии - Офис омбудсмена

Вторник, 9 марта 2021, 12:55

В государственном учреждении "Киевский следственный изолятор" обнаружили, что осуждение спят по очереди из-за нехватки мест, живут в антисанитарии и бесплатно работают.

Источник: Офис омбудсмена Украины в Facebook

Детали: Во время повторного мониторингового визита выявлен ряд нарушений требований национального законодательства и несоблюдение международных рекомендаций и норм в сфере обращения с осужденными и лицами, взятыми под стражу.

Как отмечают в Офисе омбудсмена, большинство камер:

  • не обеспечены надлежащим искусственным освещением;
  • имеют избыточный заґратованисть окон;
  • стены влажные и покрытые грибком;
  • из-за отсутствия вентиляции и курение в камерах, заключенные лишены возможности дышать свежим воздухом;
  • боксы сборного отделения не отапливаются.

Кроме того, были выявлены факты отсутствия у заключенных спальных мест, поэтому они вынуждены спать по очереди или на полу камеры, что является грубым нарушением их права на надлежащее обращение и достоинство.

Также в Офисе омбудсмена сообщают о нарушении администрацией СИЗО прав осужденных на контакты с внешним миром. В частности лицам, осужденным к аресту, телефонные звонки не предоставляются, а осужденным к пожизненному лишению свободы - в выходные и праздничные дни.

А еще выявлены многочисленные факты безвозмездного труда осужденных, они выполняли ремонтные работы и функции по хозяйственному обслуживанию СИЗО.

 

Предыстория:

  • В мае 2020 года в Киевском СИЗО заработали платные камеры для заключённых с улучшенными бытовыми условиями.

Украинская правда
Темы: КиевСИЗО


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский нашел альтернативу "Нормандскому саммиту"

Зеленский анонсировал начало работы центра противодействия дезинформации

Степанов: Меня не устраивают темпы вакцинации, я ставил другую задачу

Третья волна: в Украине растет количество больных и госпитализированных с COVID

видео В Киеве протестуют против съезда судей

8 марта в Украине COVID обнаружили у 3 261 человека, в Винницкой области больше всего

Все новости...
Киев
COVID в Киеве: количество новых больных снижается
В Киеве почти три сотни новых заражений Covid, десятки человек госпитализированы
Главный флаг Украины в Киеве приспустили из-за ветра
Последние новости
13:14
Национализация "Мотор Сичи": Китайский инвестор пригрозил новыми исками
13:12
Синоптик поведала, когда ждать потепления
12:58
Собаки Джо Байдена оставили Белый дом после агрессивного инцидента
12:57
Основатель Zoom передал 40% своих акций в компании, однако кому – неизвестно
12:55
фотоВ Киевском СИЗО осужденные спят по очереди и живут в антисанитарии - Офис омбудсмена
12:54
Зеленский: Украина работает над тем, чтобы пожизненно забанить в YouTube каналы с ложью
12:54
Данилов назвал дату нового заседания СНБО и попросил журналистов не делать китч
12:45
инфографика Авиатрафик над Украиной в феврале снизился на 56%
12:43
В судебной системе есть своя "пятая колонна" – глава Верховного суда
12:40
видео МИД: Шевченко – мировой рекордсмен по количеству памятников
Все новости...