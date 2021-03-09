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В Киевском СИЗО осужденные спят по очереди и живут в антисанитарии - Офис омбудсмена

Вторник, 9 марта 2021, 11:55
В Киевском СИЗО осужденные спят по очереди и живут в антисанитарии - Офис омбудсмена

В государственном учреждении "Киевский следственный изолятор" обнаружили, что осужденные спят по очереди из-за нехватки мест, живут в антисанитарии и бесплатно работают.

Источник: Офис омбудсмена Украины в Facebook

Детали: Во время повторного мониторингового визита выявлен ряд нарушений требований национального законодательства и несоблюдение международных рекомендаций и норм в сфере обращения с осужденными и лицами, взятыми под стражу.

Как отмечают в Офисе омбудсмена, большинство камер:

  • не обеспечены надлежащим искусственным освещением;
  • имеют избыточный заґратованисть окон;
  • стены влажные и покрытые грибком;
  • из-за отсутствия вентиляции и курение в камерах, заключенные лишены возможности дышать свежим воздухом;
  • боксы сборного отделения не отапливаются.

Кроме того, были выявлены факты отсутствия у заключенных спальных мест, поэтому они вынуждены спать по очереди или на полу камеры, что является грубым нарушением их права на надлежащее обращение и достоинство.

Также в Офисе омбудсмена сообщают о нарушении администрацией СИЗО прав осужденных на контакты с внешним миром. В частности лицам, осужденным к аресту, телефонные звонки не предоставляются, а осужденным к пожизненному лишению свободы - в выходные и праздничные дни.

А еще выявлены многочисленные факты безвозмездного труда осужденных, они выполняли ремонтные работы и функции по хозяйственному обслуживанию СИЗО.

 

Предыстория:

  • В мае 2020 года в Киевском СИЗО заработали платные камеры для заключённых с улучшенными бытовыми условиями.

Украинская правда

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Темы: КиевСИЗО
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