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Экологию на оккупированных территориях будут мониторить спутниками

Среда, 10 марта 2021, 15:00
Экологию на оккупированных территориях будут мониторить спутниками

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины планирует мониторить и анализировать экологические проблемы на временно оккупированных и прилегающих к ним территориях с помощью спутников.

Источник: Пресс-служба Минреинтеграции

Прямая речь заместителя министра Вячеслава Шаповалова: "Вопрос экологических проблем на временно оккупированных Россией территориях Украины уже давно остро стоит.

Сейчас нам крайне необходимо сосредоточить внимание на этом вопросе, в том числе внимание международного сообщества, ведь угроза экологической катастрофы на ВОТ касается не только наших оккупированных территорий, не только всей территории Украины, а касается и коснется всей Европы.

Нам уже давно надо определить угрозы, которые существуют на ВОТ, и искать инструменты их решения ".

Детали: Минреинтеграции совместно с партнерами планирует использовать спутниковые снимки, которые являются самыми надежными источниками информации о территории Украины, где органы государственной власти временно не выполняют свои полномочия.

Использование спутниковых снимков предусматривается для:

  • решение экологических задач (контроль развития свалок и их рекультивации, сохранение почв от деградации, улучшение качества воды)
  • мониторинга изменений, происходящих в инженерно-транспортной инфраструктуры;
  • мониторинга чрезвычайных ситуаций.

Украинская правда
Темы: ДонбассОРДЛОэкология
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