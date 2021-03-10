Более 10 бывших "беркутовцев" идентифицировали среди белорусских спецназовцев

Некоторые сотрудники бывшего спецподразделения "Беркут" МВД Украины теперь служат в спецподразделениях Беларуси, среди минских спецназовцев обнаружили более 10 бывших бойцов "Беркута".

Источник: белорусское издание "Новы час", третья часть расследования авторства Дениса Ивашина, а также комментарий Ивашина для телеканала "Настоящее время"

Детали: После Революции достоинства некоторые из "беркутовцев" выехали в Россию или в оккупированный Крым, а некоторые – в Беларусь. Приехав в Беларусь весной 2014 года, бывшие "беркутовцы" получили белорусское гражданство и, вероятно, теперь разгоняют местные митинги.

Благодаря утечке баз данных белорусского МВД в 2018 году о тех, кто стоит в очереди на служебное жилье, журналисты смогли установить имена нескольких бывших "беркутовцев", которые решили служить в Минске. Способствовали установлению этих лиц и документы судебных разбирательств.

Среди тех, кого удалось идентифицировать как экс-сотрудников "Беркута", такие работники минского отряда милиции особого назначения (ОМОН, бел. АМАП – Атрад милицыи асобага прызначэння): Евгения Лысак, Николай Черепин, Игорь Запалух, Сергей Гавриляк, Дмитрий Анцупов, Анатолий Примак, Сергей Киминчижи, Сергей Панасенко. Николай Стогорняк.

По данным Ивашина, эти люди не проходят по уголовным делам в Украине, но он направил запрос в силовые ведомства Украины.

Журналист установил, что Лысак, Панасенко, Стогорняк, Запалух, Гаврыляк и Анцупов служили в николаевском "Беркуте", а Киминчижи – из Одессы.

Запалух теперь служит старшим лейтенантом в минском ОМОНе, также в рядах белорусской милиции служат три капитана из Украины: Гавриляк, Киминчижи и Анцупов.

Игорь Запалух является заместителем командира оперативно-боевого взвода ОМОН Мингорисполкома, имеет звание старшего лейтенанта милиции. По словам персонала, он совмещает должность заместителя командира части с обязанностями снайпера.

По некоторым данным, Запалух был ранен 18 февраля 2014 года вблизи Мариинского парка в Киеве, на улице Грушевского.

По данным инициативы бывших белорусских силовиков BYPOL, 36-летняя Евгения Лысак является фельдшером и имеет звание старшего прапорщика милиции в Минске.

32-летний Николай Черепин получил гражданство Беларуси и служит командиром 9-го взвода 3-й оперативной роты спецназа Минского горисполкома, имеет звание прапорщика милиции.

Прямая речь журналиста Ивашина: "Уже на этот момент выявлено более 10 бывших бойцов "Беркута". Большая часть из них непосредственно служит в белорусской милиции, а именно в рядах минского столичного и областного ОМОНа.

Эти люди занимают различные должности. Есть, например, среди них и старшины, и прапорщики, старшие прапорщики, а также офицерский состав.

Например, старшим лейтенантом в минском ОМОНе служит Игорь Запалух – он является заместителем командира звена взвода оперативно-боевого назначения, это такое спецподразделение. Занимается он в основном поддержкой силовых операций. Он, помимо всего прочего, является также снайпером. Был снайпером и в украинском "Беркуте" николаевского подразделения.

Тут уже должно быть и интерес украинских спецслужб, потому что нужно определить его возможную причастность к так называемой "черной роте" Дмитрия Садовника.

Кроме него в рядах белорусской милиции служат аж три капитана – это Сергей Гавриляк, Сергей Киминчижи и Дмитрий Анцупов. Двое из них – Гавриляк и Анцупов – это экс-бойцы николаевского "Беркута", а Сергей Киминчижи, как установлено, служил в подразделении одесского "Беркута".

Все эти люди сейчас служат непосредственно в рядах белорусской милиции. Кроме всего прочего, некоторые из них были также зафиксированы непосредственно при задержании белорусских общественных активистов во время массовых акций протеста, которые проходили в Беларуси с августа по ноябрь 2020 года".