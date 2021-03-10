Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Американские политики призвали США помочь Украине вступить в НАТО

Среда, 10 марта 2021, 15:54
Американские политики призвали США помочь Украине вступить в НАТО

США должны сотрудничать с Украиной для достижения интеграции Украины в НАТО и достижения конечной цели Киева - членства в Североатлантическом альянсе.

Об этом говорится в украинско-американском обращении к правительствам двух стран, которое инициировал Киевский форум по вопросам безопасности, сообщает "Европейская правда".

Соавторами обращения стали бывшие послы и авторитетные институты, такие как Атлантический совет, Львовский форум по безопасности и Украинский кризисный медиа центр.

Документ подписали члены Конгресса США - представители демократов и республиканцев, а также украинские парламентарии, чьи фракции вместе составляют конституционное большинство в Верховной Раде.

"Соединенные Штаты и Украина должны сотрудничать для продвижения интеграции Украины в НАТО и достижения конечной цели Киева - членства в НАТО. США должны твердо придерживаться политики "открытых дверей" НАТО и давать Киеву советы, каким образом лучше подготовиться к членству, обещанному лидерами НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году", - говорится в обращении.

Украина, со своей стороны, должна взять на себя обязательства провести необходимые реформы и осуществить практические шаги, которые приведут ее военные и другие структуры безопасности и обороны в соответствие со стандартами и нормами НАТО, отмечается в обращении.

"Членство Украины в НАТО укрепит Североатлантический альянс, будет способствовать историческому объединению Европы и создаст предпосылки для трансформации отношений с Россией", - считают подписанты обращения.

Читайте текст обращения на сайте ЕвроПравды 12 задач для Украины и США: что стоит сделать командам Байдена и Зеленского

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАТОУкраинаСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
НАТО
Кулеба о предстоящем саммите в Вильнюсе: Путь Украины в НАТО точно станет короче
Германия боится войны с РФ, а потому хочет отсрочить вступление Украины в НАТО – СМИ
Резников: Украина является де-факто и станет де-юре членом НАТО
Последние новости
13:52
На колокольне Киево-Печерской лавры впервые прозвучал "Щедрик"
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
13:37
Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия
13:34
видео"Рождественский тур" через Тису провалился: пограничники задержали трех гребцов
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
Все новости...
Реклама: