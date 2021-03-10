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Американские политики призвали США помочь Украине вступить в НАТО

Среда, 10 марта 2021, 16:54

США должны сотрудничать с Украиной для достижения интеграции Украины в НАТО и достижения конечной цели Киева - членства в Североатлантическом альянсе.

Об этом говорится в украинско-американском обращении к правительствам двух стран, которое инициировал Киевский форум по вопросам безопасности, сообщает "Европейская правда".

Соавторами обращения стали бывшие послы и авторитетные институты, такие как Атлантический совет, Львовский форум по безопасности и Украинский кризисный медиа центр.

Документ подписали члены Конгресса США - представители демократов и республиканцев, а также украинские парламентарии, чьи фракции вместе составляют конституционное большинство в Верховной Раде.

"Соединенные Штаты и Украина должны сотрудничать для продвижения интеграции Украины в НАТО и достижения конечной цели Киева - членства в НАТО. США должны твердо придерживаться политики "открытых дверей" НАТО и давать Киеву советы, каким образом лучше подготовиться к членству, обещанному лидерами НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году", - говорится в обращении.

Украина, со своей стороны, должна взять на себя обязательства провести необходимые реформы и осуществить практические шаги, которые приведут ее военные и другие структуры безопасности и обороны в соответствие со стандартами и нормами НАТО, отмечается в обращении.

"Членство Украины в НАТО укрепит Североатлантический альянс, будет способствовать историческому объединению Европы и создаст предпосылки для трансформации отношений с Россией", - считают подписанты обращения.

Читайте текст обращения на сайте ЕвроПравды 12 задач для Украины и США: что стоит сделать командам Байдена и Зеленского

Темы: НАТОУкраинаСША


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