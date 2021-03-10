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Боевики на Донбассе открывали огонь из пулеметов и гранатометов

Среда, 10 марта 2021, 18:42

С начала суток 10 марта зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Источник: Штаб ООС в Facebook

Детали: В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", в пригороде поселков Южный и Троицкое оккупанты открывали провокационный огонь в сторону украинских защитников с ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", недалеко Авдеевки и Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска обстреливали позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов.

Обо всех фактах нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Украинские защитники на провокационные действия со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не поддавались, огонь в ответ не открывали. Потерь среди украинских воинов нет.

Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

Предыстория:

  • В течение суток 9 марта в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования России 21 раз нарушили режим прекращения огня.

Украинская правда
Темы: ООСвойнаДонбасс


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