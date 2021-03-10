В четверг вечером столичное метро будет работать с ограничениями

Из-за футбола между "Динамо" и "Вильярреалом" 11 марта киевское метро будет работать с ограничениями на вход.

Источник: пресс-служба метрополитена

Дословно: "Вечером 11 марта на трех станциях метро мозможно ограничение на вход для пассажиров

В 19:55 на НСК "Олимпийский" начнется игра между командами "Динамо" (Киев) и "Вильярреал" (Испания)".

Детали: В метрополитене уточняют, что возможно будет не закрытие, а ограничение на станциях:

"Олимпийская" - перед началом матча;

"Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" - после окончания матча.

Напомним: Донецкий "Шахтер" в 1/8 финала Лиги Европы встретится с итальянской "Ромой". В соперники киевлянам достался испанский "Вильярреал".