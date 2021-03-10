В Одессе второй год подряд из-за карантина не будет Юморины

В Одессе в 2021 году не будут проводить 1 апреля традиционный для этого города фестиваль Юморина в связи с эпидемической ситуацией в стране.

Источник: интервью директора городского департамента культуры и туризма Татьяны Марковой местному каналу "Первый городской".

Прямая речь Марковой: "Юморины в том смысле, в котором мы привыкли, не будет. Но мы знаем, что люди приедут, поэтому мы подготовили для них фотозоны, флешмобы, для них будут ездить трамваи с клоунами. Не будет сцен, не будет шествий, не будет концертов".

Предыстория:

В марте 2020 Одесская городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила отменить Юморину. В результате она прошла онлайн.