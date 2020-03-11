В Одесі через карантин закрили школи та скасували Гуморину

Одеські школи з завтрашнього дня закриваються на карантин до 3 квітня.

Джерело: "Думська"

Деталі: Таке рішення слідом за Кабміном ухвалила сьогодні Одеська міська комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Випадків захворювання COVID-19 в Одесі немає, але зросла кількість дітей, хворих іншими гострими респіраторними вірусними інфекціями. Закрито вже 223 класи.

Що стосується дитячих садків, якщо захворіє 20% дітей в групі, її закриють на карантин, якщо 20% від загального числа дітей - закриється уся установа.

Також вирішено скасувати або перенести Гуморину. За іншими масових заходів братимуть окремі рішення: якщо учасників менше 200, то їх дозволять.

Тим часом закриваються муніципальні спортивні школи, театри та школи естетичного виховання, а пробне ЗНО переносять.

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