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В Одесі через карантин закрили школи та скасували Гуморину

Середа, 11 березня 2020, 19:42
В Одесі через карантин закрили школи та скасували Гуморину

Одеські школи з завтрашнього дня закриваються на карантин до 3 квітня.

Джерело: "Думська"

Деталі: Таке рішення слідом за Кабміном ухвалила сьогодні Одеська міська комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Випадків захворювання COVID-19 в Одесі немає, але зросла кількість дітей, хворих іншими гострими респіраторними вірусними інфекціями. Закрито вже 223 класи.

Що стосується дитячих садків, якщо захворіє 20% дітей в групі, її закриють на карантин, якщо 20% від загального числа дітей - закриється уся установа.

Також вирішено скасувати або перенести Гуморину. За іншими масових заходів братимуть окремі рішення: якщо учасників менше 200, то їх дозволять.

Тим часом закриваються муніципальні спортивні школи, театри та школи естетичного виховання, а пробне ЗНО переносять.

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Що було раніше:

  • 11 березня мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця йде на карантин: закриють школи, садочки, кінотеатри.
  • Зокрема, КМДА вирішила, що з 12 березня і до кінця місяця усі освітні заклади столиці закривають на карантин, щоб запобігати поширенню коронавірусу. Водночас буде запроваджене дистанційне навчання.
  • Також у столиці обмежать усі масові заходи, якщо на них буде більше 60 учасників.
  • Київська міська державна адміністрація вирішила також призупинити роботу театрів, кінотеатрів, музеїв, культурно-масових заходів, роботу розважальних центрів та розважальних зон в шопінг молах, щоб уникнути можливого поширення коронавірусу.
  • Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.

Українська правда

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Теми: Одесакоронавірус
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