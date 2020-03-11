В Одесі через карантин закрили школи та скасували Гуморину

274 перегляди
Середа, 11 березня 2020, 20:42

Одеські школи з завтрашнього дня закриваються на карантин до 3 квітня.

Джерело: "Думська"

Деталі: Таке рішення слідом за Кабміном ухвалила сьогодні Одеська міська комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Випадків захворювання COVID-19 в Одесі немає, але зросла кількість дітей, хворих іншими гострими респіраторними вірусними інфекціями. Закрито вже 223 класи.

Що стосується дитячих садків, якщо захворіє 20% дітей в групі, її закриють на карантин, якщо 20% від загального числа дітей - закриється уся установа.

Також вирішено скасувати або перенести Гуморину. За іншими масових заходів братимуть окремі рішення: якщо учасників менше 200, то їх дозволять.

Тим часом закриваються муніципальні спортивні школи, театри та школи естетичного виховання, а пробне ЗНО переносять.

Читайте також: 

Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання

Що треба знати про новий коронавірус: поширення, симптоми, небезпека, лікування

Що світ вже знає про новий коронавірус: заразність, лікування, вчасне виявлення хворих

Що було раніше:

  • 11 березня мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця йде на карантин: закриють школи, садочки, кінотеатри.
  • Зокрема, КМДА вирішила, що з 12 березня і до кінця місяця усі освітні заклади столиці закривають на карантин, щоб запобігати поширенню коронавірусу. Водночас буде запроваджене дистанційне навчання.
  • Також у столиці обмежать усі масові заходи, якщо на них буде більше 60 учасників.
  • Київська міська державна адміністрація вирішила також призупинити роботу театрів, кінотеатрів, музеїв, культурно-масових заходів, роботу розважальних центрів та розважальних зон в шопінг молах, щоб уникнути можливого поширення коронавірусу.
  • Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.

Українська правда
Теми: Одеса коронавірус


powered by lun.ua
Матеріали за темою
В Одесі поліцейських підозрюють у викраденні жінки й вимаганні грошей 7 березня 2020, 15:01
В одеському соборі відлучений священик влаштував бійку 6 березня 2020, 16:01
Заступника директора ОПЗ, підозрюваного у розтраті 93 мільйонів, відпустили під заставу 6 березня 2020, 15:13
Усі новини
Головні новини
ВООЗ оголосила пандемію у зв'язку з коронавірусом
Міністри тимчасово відмовилися від премій – Шмигаль
З підозрою на коронавірус госпіталізували українку, яка прибула з Італії
Новим керівником Сумщини став військовий прокурор
Усі новини
гроші

Як почати заощаджувати: 4 поради

Фотопроект

Фотограф знімкував 4 сестер 43 роки поспіль

інтерв'ю

Директорка "Міс Україна Всесвіт": Наше суспільство ще не готове до нових стандартів краси