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В Одессе возле ОГА построят сквер с тремя мемориалами памяти

Среда, 10 марта 2021, 22:38
В Одессе возле ОГА построят сквер с тремя мемориалами памяти

У здания Одесской областной государственной администрации построят сквер с тремя мемориалами памяти защитникам, которые погибли за независимость Украины

Источник: мэр Одессы Геннадий Труханов в Facebook

Прямая речь Труханова: "В свое время появился ряд инициатив по созданию мемориалов защитникам, которые погибли за независимость Украины. Теперь они объединены единым концепт-проектом благоустройства сквера памяти трагических событий истории Украины. Этап согласований пройден, приступаем к реализации на условиях софинансирования. В том числе, крымско-татарская община выразила готовность принять участие в реализации проекта, профинансировав создание здесь мемориала памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Следовательно, у облгосадминистрации появится современный сквер с информационно-технологическими и световыми решениями. Три мемориала памяти будут представлены в виде аллей. Здесь же будут представлены имена погибших с QR-кодом для ознакомления с событиями и обстоятельствами, при которых погиб человек.

Мы также предусмотрели со стороны улицы Канатной парковку, места для отдыха, для выгула собак, детские и спортивная площадки".

Украинская правда

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Темы: Одесса
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