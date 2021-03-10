Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Одессе возле ОГА построят сквер с тремя мемориалами памяти

Среда, 10 марта 2021, 23:38

У здания Одесской областной государственной администрации построят сквер с тремя мемориалами памяти защитникам, которые погибли за независимость Украины

Источник: мэр Одессы Геннадий Труханов в Facebook

Прямая речь Труханова: "В свое время появился ряд инициатив по созданию мемориалов защитникам, которые погибли за независимость Украины. Теперь они объединены единым концепт-проектом благоустройства сквера памяти трагических событий истории Украины. Этап согласований пройден, приступаем к реализации на условиях софинансирования. В том числе, крымско-татарская община выразила готовность принять участие в реализации проекта, профинансировав создание здесь мемориала памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Следовательно, у облгосадминистрации появится современный сквер с информационно-технологическими и световыми решениями. Три мемориала памяти будут представлены в виде аллей. Здесь же будут представлены имена погибших с QR-кодом для ознакомления с событиями и обстоятельствами, при которых погиб человек.

Мы также предусмотрели со стороны улицы Канатной парковку, места для отдыха, для выгула собак, детские и спортивная площадки".

Украинская правда
Темы: Одесса


powered by lun.ua
Главное сегодня

Вследствие вражеского обстрела погиб военный

фотоСъезд судей не смог избрать судью КСУ

фотоЧиновник воинской части знал о минах, на которых подорвались трое бойцов – ГБР

Новости 10 марта: реакция на стадион Шухевича, новый план урегулирования на Донбассе

Глава НБУ заразился коронавирусом

Польский город приостановил отношения с Тернополем из-за стадиона Шухевича

Все новости...
Одесса
Авиация НАТО провела учения вблизи Одессы
В Одессе второй год подряд из-за карантина не будет Юморины
4 корабля НАТО вошли в Одесский порт
Последние новости
02:11
Вследствие вражеского обстрела погиб военный
01:45
Ни один врач не захотел прививаться от COVID в одной из больниц Черновцов
00:57
Пострадавшие по делу против Чубарова отказались предъявлять претензии — адвокат
00:39
США закупят еще 100 млн доз вакцины против COVID от Johnson & Johnson
00:00
Лига Чемпионов: ПСЖ и "Ливерпуль" прогнозируемо идут в четвертьфинал
23:38
фотоВ Одессе возле ОГА построят сквер с тремя мемориалами памяти
23:21
фотоОфис президента ввел регулярные встречи с послами "Большой двадцатки"
22:50
фотоСъезд судей не смог избрать судью КСУ
22:22
Польша высылает дипломата посольства Беларуси
22:03
Новости экономики: НБУ обвинили в цензуре, регулятор обратится в Совет нацбезопасности из-за ДТЭК
Все новости...