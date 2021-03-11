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Мужу Тихановской в Беларуси предъявили окончательное обвинение по 4 статьям 

Четверг, 11 марта 2021, 09:21
Мужу Тихановской в Беларуси предъявили окончательное обвинение по 4 статьям 

Следственный комитет Беларуси сообщает о завершении расследования уголовного дела в отношении блогера Сергея Тихановского, лидера незарегистрированного объединения "Народная грамада" Николая Статкевича и приближенных к ним лиц.

Источник: Следственный комитет Беларуси

Детали:  Сергею Тихановскому предъявлено окончательное обвинение по 4 статьям Уголовного кодекса: ч.1 ст.293 (организация массовых беспорядков); ч.3 ст.130 (разжигание социальной вражды); ч.2 ст.191 (воспрепятствование работе ЦИК); ч.1 ст.342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок).

Ранее СК Беларуси завершил расследование выделенных из "дела Тихановского" 9 уголовных дел в отношении 25 "соучастников", в числе которых интернет-блогеры и лица, готовившиеся к участию в "массовых беспорядках и захвату административных зданий".  По ряду дел уже вынесены обвинительные приговоры.

Как утверждает следствие, Тихановский, Статкевич и их единомышленники долгое время "активно занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков" в Беларуси после выборов президента. 

По мнению беларусских следователей, Тихановский с помощью Youtube-канала "Страна для жизни" и одноименного Telegram-канала "открыто призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранительных органов, а также своими высказываниями разжигал социальную вражду и рознь в обществе по признакам социальной принадлежности".

По утверждению СК, "собраны доказательства непосредственной взаимосвязи совершенных преступлений с деятельностью экстремистов, осуществляющих манипулирование общественным сознанием посредством деструктивных телеграм-каналов (в т.ч. признанных экстремистскими) и иных, что подтверждается материалами уголовного дела, оперативно-розыскной деятельности, заключениями проведенных лингвистических и психологических экспертиз".

Как говорится в сообщении, "десятки человек различных возрастных групп, воодушевленные их призывами и уверовав в свою безнаказанность, принимали активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, массовых беспорядках, применяли насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел".

Кроме этого, заявляет СК Беларуси, в мае 2020 года Тихановский "воспрепятствовал работе Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов путем угроз в адрес председателя комиссии Лидии Ермошиной".

А в Гродно в мае прошлого года "обвиняемые организовали под видом пикета по сбору подписей, незаконное массовое мероприятие, которое сопровождалось грубыми нарушениями общественного порядка, насилием в отношении сотрудников органов внутренних дел, явным неповиновением представителям власти", добавляет СК.

СК заявляет, что при осмотре более 160 единиц техники были обнаружены "переписки, видеозаписи, фотографии, подтверждающие причастность обвиняемых к совершению преступлений". 

К материалам уголовного дела приобщены заключения более 70 экспертиз.

Ущерб от действий Тихановского и приближенных к нему лиц оценен в более 3,5 млн рублей, на имущество и денежные средства обвиняемых наложен арест.

Напомним: После ареста Сергея Тихановского 29 мая 2020 года его жена Светлана Тихановская заявила о намерении баллотироваться вместо него на президентских выборах. Она стала лицом белорусской оппозиции и продолжает оппозиционную деятельность из изгнания. В августе Литва предоставила Тихановской визу на год, жилье и охрану.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьоппозицияТихановскаяЛукашенко
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