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ВАКС отменил постановление НАБУ о приостановлении расследования по делу Януковича

Четверг, 11 марта 2021, 16:00

Высший антикоррупционный суд отменил постановление детектива о приостановлении предварительного расследования по делу относительно экс-президента Украины Виктора Януковича.

Источник: пресс-служба ВАКС

Детали: Отмечается, что решение следственная судья Высшего антикоррупционного суда вынесла 9 марта.

Суд удовлетворил жалобу защитника Януковича и отменил постановление детектива о приостановлении досудебного расследования в уголовном производстве в отношении бывшего президента.

Согласно номеру дела, речь идет о расследовании по факту завладения государственными средствами на общую сумму 220 млн. грн при построении выделенной телекоммуникационной сети специального назначения.

Следственный судья пришла к выводу, что из содержания обжалуемого постановления невозможно установить мотивы следствия для необходимости обратиться с запросом о международной правовой помощи в уголовном производстве.

Указано, что детектив в судебном заседании не предоставил никаких документов, из которых можно установить, на выполнение каких именно процессуальных действий направлен запрос в рамках международного сотрудничества.

Таким образом следственная судья не смогла установить, какие именно обстоятельства намерен подтвердить или опровергнуть орган досудебного расследования и каким образом они соотносятся с обстоятельствами уголовного преступления, в совершении которого подозревается бывший президент Украины.

Украинская правда
Темы: ЯнуковичАнтикоррупционный судНАБУ


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