Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ВАКС отменил постановление НАБУ о приостановлении расследования по делу Януковича

Четверг, 11 марта 2021, 15:00
ВАКС отменил постановление НАБУ о приостановлении расследования по делу Януковича

Высший антикоррупционный суд отменил постановление детектива о приостановлении предварительного расследования по делу относительно экс-президента Украины Виктора Януковича.

Источник: пресс-служба ВАКС

Детали: Отмечается, что решение следственная судья Высшего антикоррупционного суда вынесла 9 марта.

Суд удовлетворил жалобу защитника Януковича и отменил постановление детектива о приостановлении досудебного расследования в уголовном производстве в отношении бывшего президента.

Согласно номеру дела, речь идет о расследовании по факту завладения государственными средствами на общую сумму 220 млн. грн при построении выделенной телекоммуникационной сети специального назначения.

Следственный судья пришла к выводу, что из содержания обжалуемого постановления невозможно установить мотивы следствия для необходимости обратиться с запросом о международной правовой помощи в уголовном производстве.

Указано, что детектив в судебном заседании не предоставил никаких документов, из которых можно установить, на выполнение каких именно процессуальных действий направлен запрос в рамках международного сотрудничества.

Таким образом следственная судья не смогла установить, какие именно обстоятельства намерен подтвердить или опровергнуть орган досудебного расследования и каким образом они соотносятся с обстоятельствами уголовного преступления, в совершении которого подозревается бывший президент Украины.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЯнуковичАнтикоррупционный судНАБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
Янукович
Доведенное до банкротства бывшее облэнерго Януковича ликвидируют
Плач, смех и потеря сознания. Что происходит в эксрезиденции Януковича и как Межигорье пережило вторжение РФ
Александр Вилкул: Если бы была возможность, я бы не разговаривал с Путиным. Я бы его убил
Последние новости
13:57
Украина по просьбе Польши приняла избыток электроэнергии
13:52
На колокольне Киево-Печерской лавры впервые прозвучал "Щедрик"
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
13:37
Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия
13:34
видео"Рождественский тур" через Тису провалился: пограничники задержали трех гребцов
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
Все новости...
Реклама: