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Разумков говорит, что в Раде нет голосов на отставку Шмыгаля и Степанова

Четверг, 11 марта 2021, 15:11
Разумков говорит, что в Раде нет голосов на отставку Шмыгаля и Степанова

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не ожидает, что в ближайшее время парламент будет рассматривать отставки премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра здравоохранения Максима Степанова.

Источник: Интервью Разумкова изданию "РБК-Украина"

Прямая речь Разумкова: "Критической массы, которая сегодня в парламенте могла бы инициировать этот процесс (отставку Шмыгаля - ред.), я пока не вижу".

Детали: На вопрос, стоит ли ожидать рассмотрения вопроса отставки Степанова, Разумков ответил, что ситуацию вокруг вакцины оценивают по-разному и есть фракции, которые уже давно инициировали процесс сбора подписей за отставку министра, однако он "не думает, что в ближайшем будущем этот вопрос будет рассмотрен".

Предыстория:

  • Во фракции "Слуга народа" ранее заявляли, что министр здравоохранения Максим Степанов несет личную ответственность за начало вакцинации, и в случае ее провала обещали инициировать его отставку.
  • Фракция "Голос" еще в мае 2020 заявила, что будет собирать голоса на отставку Максима Степанова с должности министра здравоохранения.

Темы: Разумков ДмитрийШмыгальВерховная Рада
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