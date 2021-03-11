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Pfizer готова производить вакцину в Индии – Reuters

Четверг, 11 марта 2021, 18:35

Компания Pfizer сообщила правительству Индии, что хочет производить свою вакцину от коронавируса там, если им обеспечат свободу ценообразования и экспорта и можно будет быстро получить необходимые разрешения.

Источник: два источники Reuters знакомые с вопросом

Детали: Один из источников сообщил, что "американские компании хотят производить вакцины в Индии", но опасаются, что правительство введет политику контроля над ценами.

Также им нужны более быстрые разрешения на клинические испытания и использование разрешений в экстренных случаях.

В прошлом месяце Pfizer отозвала заявку на разрешение использовать вакцину Pfizer-BioNTech в Индии после того, как регулирующий орган отклонил ее просьбу пропустить небольшое местное исследования на безопасность.

Напомним:

Украинская правда
Темы: вакцинацияИндия


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