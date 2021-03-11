Pfizer готова производить вакцину в Индии – Reuters
Компания Pfizer сообщила правительству Индии, что хочет производить свою вакцину от коронавируса там, если им обеспечат свободу ценообразования и экспорта и можно будет быстро получить необходимые разрешения.
Источник: два источники Reuters знакомые с вопросом
Детали: Один из источников сообщил, что "американские компании хотят производить вакцины в Индии", но опасаются, что правительство введет политику контроля над ценами.
Также им нужны более быстрые разрешения на клинические испытания и использование разрешений в экстренных случаях.
В прошлом месяце Pfizer отозвала заявку на разрешение использовать вакцину Pfizer-BioNTech в Индии после того, как регулирующий орган отклонил ее просьбу пропустить небольшое местное исследования на безопасность.
Напомним:
- Американская фармацевтическая компания Pfizer до сих пор не поставила в ЕС около 10 миллионов доз вакцин против COVID-19 - они должны были поступить в декабре.
- Ранее сообщалось, что Pfizer планирует вдвое сократить время на производство вакцины против коронавируса.
- Вакцина Pfizer - это так называемая "генетическая" вакцина, которая содержит генетические инструкции, чтобы помочь нашему иммунитету защититься от COVID-19.
- Вакцина эффективна на 95%. То есть она на 95% снижает количество симптоматических случаев COVID-19 у людей.
- Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину Pfizer против COVID-19 для экстренного медицинского применения.