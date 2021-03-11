Полиция установила причину смерти 7-летней девочки, которую нашли мертвой в Херсонской области
Четверг, 11 марта 2021, 18:20
Правоохранители установили, что 7-летнюю девочку Марию Борисову, которую в селе Счастливое Херсонской нашли мертвой, задушили.
Источник: Отдел коммуникации полиции Херсонской области
Дословно: "При визуальном осмотре на теле ребенка обнаружены видимые телесные повреждения. Предварительной причиной смерти девочки является механическая асфиксия, то есть удушения".
Детали: Полицейские установили, что смерть ребенка была насильственной. Проводятся следственно-розыскные мероприятия для установления подозреваемого в умышленном убийстве 7-летнего ребенка.
Предыстория:
- Правоохранители нашли труп 7-летней девочки Марии Борисовой, которая исчезла в селе Счастливое Херсонской области 4 дня назад.
Украинская правда