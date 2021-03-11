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Полиция установила причину смерти 7-летней девочки, которую нашли мертвой в Херсонской области

Четверг, 11 марта 2021, 18:20
Полиция установила причину смерти 7-летней девочки, которую нашли мертвой в Херсонской области

Правоохранители установили, что 7-летнюю девочку Марию Борисову, которую в селе Счастливое Херсонской нашли мертвой, задушили.

Источник: Отдел коммуникации полиции Херсонской области

Дословно: "При визуальном осмотре на теле ребенка обнаружены видимые телесные повреждения. Предварительной причиной смерти девочки является механическая асфиксия, то есть удушения".

Детали: Полицейские установили, что смерть ребенка была насильственной. Проводятся следственно-розыскные мероприятия для установления подозреваемого в умышленном убийстве 7-летнего ребенка.

 
 

Предыстория:

  • Правоохранители нашли труп 7-летней девочки Марии Борисовой, которая исчезла в селе Счастливое Херсонской области 4 дня назад.

Украинская правда

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Темы: Харьковская областьдетикриминал
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