Полиция установила причину смерти 7-летней девочки, которую нашли мертвой в Херсонской области

Правоохранители установили, что 7-летнюю девочку Марию Борисову, которую в селе Счастливое Херсонской нашли мертвой, задушили.

Источник: Отдел коммуникации полиции Херсонской области

Дословно: "При визуальном осмотре на теле ребенка обнаружены видимые телесные повреждения. Предварительной причиной смерти девочки является механическая асфиксия, то есть удушения".

Детали: Полицейские установили, что смерть ребенка была насильственной. Проводятся следственно-розыскные мероприятия для установления подозреваемого в умышленном убийстве 7-летнего ребенка.

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