Лига Европы: "Шахтер" разгромлен в Риме

В первом матче 1/8 финала донецкий "Шахтер" разгромлен итальянской "Ромой" со счетом 3: 0.

Поединок прошел в четверг, 11 марта в Риме.

Первый опасный момент в игре был за римлянами. Удар Брайана Кристанте отразил на линии ворот Анатолий Трубин. Ответ "горняков" была в виде удара Жуниора Мораес, и прямо в руки вратарю "Ромы".

На 23-й минуте Лоренцо Перегрина после ошибки защиты "Шахтера" пробил Трубина ударом метров с десяти - 1: 0. "Шахтер" в первые 45-ть минут был инертным, с большим количеством ошибок при передачах и без обострения у ворот римлян.

Заключительную 45-минутку "Шахтер" начал более активно и дважды опасно бил Тете. На 67-й минуте Пау Лопес отражает удар Мораес. Последние 20 минут игры "Шахтер" снова ничего не сумел противопоставить итальянцам и пропустил еще два мяча.

На 73-й минуте Эль-Шаарави прошла защита "Шахтера" и без проблем перебросил мяч через Трубина - 2: 0. Через четыре минуты счет становится разгромным для украинской команды. После подачи углового Джанлука Манчини ударом головой с нескольких метров снова пробивает голкипера "Шахтера" - 3: 0.

Ответный матч пройдет через неделю в Киеве.