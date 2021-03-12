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Американцам выплатят по 1400 долларов во время пандемии — Байден подписал закон

Пятница, 12 марта 2021, 00:50

Президент США Джо Байден подписал "Американский план спасения" — антикризисный пакет размером 1,9 триллиона долларов.

Источник: сайт Белого дома, Reuters

Детали: Ожидалось, что президент подпишет антикризисный пакет в пятницу, 12 марта, но руководитель аппарата Белого дома Рон Клейн заявил, что эти планы были изменены.

Отмечается, что Байден подписал этот закон перед выступлением, на котором он должен провозгласить годовщину начала пандемии COVID-19 и карантина.

Предыстория:

  • "Американский план спасения" (American Rescue Plan) — закон, предусматривающий выделение $1,9 триллиона для стимулирования национальной экономики и бизнеса.
  • В частности, это 400 млрд долларов для выплат налогоплательщикам по 1400 долларов, 350 млрд долларов в помощь государственным и местным органам власти и увеличение финансирования распределения вакцин.
  • Аналитики ожидают, что меры приведут к сверхбыстрому  восстановлению экономики Штатов.
  • Это крупнейший в истории США пакет помощи экономике.

Темы: СШАкоронавирусБайден


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