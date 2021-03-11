Американцам выплатят по 1400 долларов во время пандемии — Байден подписал закон

Президент США Джо Байден подписал "Американский план спасения" — антикризисный пакет размером 1,9 триллиона долларов.

Источник: сайт Белого дома, Reuters

Детали: Ожидалось, что президент подпишет антикризисный пакет в пятницу, 12 марта, но руководитель аппарата Белого дома Рон Клейн заявил, что эти планы были изменены.

Отмечается, что Байден подписал этот закон перед выступлением, на котором он должен провозгласить годовщину начала пандемии COVID-19 и карантина.

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