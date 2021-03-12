Американцам выплатят по 1400 долларов во время пандемии — Байден подписал закон
Пятница, 12 марта 2021, 00:50
Президент США Джо Байден подписал "Американский план спасения" — антикризисный пакет размером 1,9 триллиона долларов.
Источник: сайт Белого дома, Reuters
Детали: Ожидалось, что президент подпишет антикризисный пакет в пятницу, 12 марта, но руководитель аппарата Белого дома Рон Клейн заявил, что эти планы были изменены.
Отмечается, что Байден подписал этот закон перед выступлением, на котором он должен провозгласить годовщину начала пандемии COVID-19 и карантина.
Предыстория:
- "Американский план спасения" (American Rescue Plan) — закон, предусматривающий выделение $1,9 триллиона для стимулирования национальной экономики и бизнеса.
- В частности, это 400 млрд долларов для выплат налогоплательщикам по 1400 долларов, 350 млрд долларов в помощь государственным и местным органам власти и увеличение финансирования распределения вакцин.
- Аналитики ожидают, что меры приведут к сверхбыстрому восстановлению экономики Штатов.
- Это крупнейший в истории США пакет помощи экономике.