Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Российские спецслужбы 90 раз за год пытались завербовать украинцев

Пятница, 12 марта 2021, 04:00
Российские спецслужбы 90 раз за год пытались завербовать украинцев

В 2020-2021 годах спецслужбы РФ более 90 раз пытались завербовать жителей Донецкой и Луганской областей.

Источник: сообщение ГУ Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях

Детали: Отмечается, что в основном "к сотрудничеству" пытаются привлекать украинцев, выезжающих в РФ по своим делам.

Также были случаи, когда людей задерживали во время паспортного и таможенного контроля - под видом дополнительной проверки документов. Затем представители России старались привлечь задержанных к негласному сотрудничеству в ущерб украинской госбезопасности.

Из-за угроз и запугивания от украинцев требовали собирать и передавать информацию о дислокации и перемещения военных подразделений. Также "кураторов" интересовали персональные данные военнослужащих Вооруженных сил Украины и правоохранителей.

В СБУ напоминают, что такие действия квалифицируются как государственная измена и караются лишением свободы (до 15 лет).

Напомним: 9 марта начальник управления Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк заявил, что в спецслужбах РФ есть  отдельные подразделения, которые работают исключительно "по Украине" и получают на это финансирование.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
Росcия
Российская компания объявила о строительства второго завода по производству БПЛА
Россия продолжает угрожать своей "реакцией" на вступление Украины в НАТО
Все больше стран репатриируют золото после санкций против России – исследование
Последние новости
13:57
Украина по просьбе Польши приняла избыток электроэнергии
13:52
На колокольне Киево-Печерской лавры впервые прозвучал "Щедрик"
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
13:37
Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия
13:34
видео"Рождественский тур" через Тису провалился: пограничники задержали трех гребцов
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
Все новости...
Реклама: