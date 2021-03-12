Российские спецслужбы 90 раз за год пытались завербовать украинцев

В 2020-2021 годах спецслужбы РФ более 90 раз пытались завербовать жителей Донецкой и Луганской областей.

Источник: сообщение ГУ Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях

Детали: Отмечается, что в основном "к сотрудничеству" пытаются привлекать украинцев, выезжающих в РФ по своим делам.

Также были случаи, когда людей задерживали во время паспортного и таможенного контроля - под видом дополнительной проверки документов. Затем представители России старались привлечь задержанных к негласному сотрудничеству в ущерб украинской госбезопасности.

Из-за угроз и запугивания от украинцев требовали собирать и передавать информацию о дислокации и перемещения военных подразделений. Также "кураторов" интересовали персональные данные военнослужащих Вооруженных сил Украины и правоохранителей.

В СБУ напоминают, что такие действия квалифицируются как государственная измена и караются лишением свободы (до 15 лет).

Напомним: 9 марта начальник управления Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк заявил, что в спецслужбах РФ есть отдельные подразделения, которые работают исключительно "по Украине" и получают на это финансирование.