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Боевики создали "искусственную напряженность" у Золотого, где ведут какие-то работы

Пятница, 12 марта 2021, 07:11
Боевики создали искусственную напряженность у Золотого, где ведут какие-то работы

За прошедшие сутки, 11 марта, в районе проведения операции Объединенных сил боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня, ранив украинского бойца, а с начала суток 12 марта было одно нарушение "тишины".

Источник: утренняя сводка о ситуации в районе ООС по состоянию на 7 утра 12 марта

Детали: С начала текущих суток вблизи населенного пункта Пески вооруженные формирования Российской Федерации открывали провокационный огонь из стрелкового оружия.

Накануне, в четверг, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", недалеко от Пищевика, противник открывал огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Талаковки – из стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска обстреляли позиции украинских защитников неподалеку от Новозвановки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Оккупанты использовали по воинам ВСУ гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Состояние его здоровья – удовлетворительное. Бойца доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

На действия противника бойцы ОС дали "адекватный ответ".

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомили представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Дословно штаб ООС: "Целью действий оккупантов, как и в предыдущие дни, было провоцирование Вооруженных сил Украины на открытие ответного огня и дальнейшего обвинения в обстрелах населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры временно оккупированных территорий.

В частности, российские наемники совершили ряд провокаций в районе населенных пунктов Золотое 4 и Новозвановка Луганской области, которые были направлены на реализацию очередного информационного кейса антиукраинской направленности. 

В итоге, создана искусственная напряженность вокруг участка разведения Золотое, в рамках которой российско-оккупационные войска уже второй месяц подряд проводят работы неопределенного характера, о чем систематически сообщается в отчетах СММ ОБСЕ.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что Вооруженные силы Украины неуклонно придерживаются достигнутых договоренностей о прекращении огня и последовательны в выполнении взятых на себя обязательств".

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Темы: ДонбассООСбоевые действияперемирие
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