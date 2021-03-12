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Число украинцев с действительными видами на жительство в Польше превысило 250 тысяч

Пятница, 12 марта 2021, 09:58
Число украинцев с действительными видами на жительство в Польше превысило 250 тысяч
Фото с Twitter ЕП

Количество граждан Украины, имеющих действительные виды на жительство в Польше, превысило 250 000.

Об этом заявил пресс-секретарь польского Управления по делам иностранцев Якуб Дудзяк, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на  "Польское радио".

Данные Управления по делам иностранцев показывают, что граждане Украины находятся в Польше в основном на короткий срок на основании безвизового режима или на основании виз.

"Однако все больше из них хотят оставаться в стране на более длительный период. Об этом свидетельствует растущее число заявлений на получение разрешения на проживание и группа людей, которые уже имеют такие документы", – сказал Дудзяк.

Он добавил, что примерно 80% граждан Украины имеют разрешение на временное проживание, которое может действовать максимум три года. "Подавляющее большинство из них выдаются в связи с приемом на работу – это примерно 73% случаев. Следующими наиболее распространенными целями пребывания в Польше являются семейные - примерно 12% и образование – примерно 5%", – сообщил представитель Управления по делам иностранцев.

Граждане Украины сосредоточены в воеводствах с крупнейшими городами. Самые популярные воеводства: Мазовецкое – 52 тыс. человек, Малопольское – 31 тыс. и Великопольское – 29 тыс.

По данным Управления, из более чем 250 тысяч граждан Украины с действительными видами на жительство, приблизительно 61% – это люди в возрасте 18-40 лет. Дети и подростки в возрасте до 18 лет составляют примерно 12%, а люди за 40 лет – около 27%.

Управление отмечает, что приведенные выше данные не включают лиц, временно находящихся в Польше на основе безвиза или на основании виз. Они также не включают тех, у кого есть разрешения на временное проживание, срок действия которых был временно продлен из-за эпидемии.

Темы: ПольшаУкраина
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