Бойцы ООС, нардепы, священники, писатели: кого могут прививать остатками вакцин

Министерство здравоохранения внесло в перечень публичных лиц, которые могут вакцинироваться от COVID-19 вне очереди при наличии неиспользованных доз вакцины, участников боевых действий на Донбассе, религиозных деятелей, нардепов.

Источник: замминистра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в комментарии "Укринформу"

Детали: К публичным и общественным деятелям отнесены участники боевых действий, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения или в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

Кроме этого установлено, что остатками вакцины можно прививать народных депутатов, руководителей центральных органов исполнительной власти, областных государственных администраций, областных советов, органов местного самоуправления, структурных подразделений по вопросам здравоохранения государственных администраций, главных государственных санитарных врачей (областей, города Киева, на водном, воздушном, железнодорожном транспорте), лидеров и представителей религиозных организаций; выдающихся писателей, журналистов, спортсменов, музыкантов, актеров, певцов, других деятелей сферы культуры, старше 60 лет.

По словам Ляшко, список общественных деятелей области, которые могут быть вакцинированы в случае обнаружения остатков доз в конкретный день, формируют региональные Департаменты здравоохранения совместно с пресс-службами ОГА.

Заместитель министра также подчеркнул, что все, кто был вакцинирован вне очереди, обязательно получат вторую дозу той же вакцины в срок, указанный в официальной инструкции к вакцине от коронавирусной болезни COVID-19.

Прямая речь: "Когда становится понятно, что в день проведения вакцинации есть остатки доз, ответственный за списки общественных деятелей уточняет, кто из общественных деятелей сможет вакцинироваться. Общественные деятели должны быть готовы приехать на место проведения вакцинации в течение времени до момента обязательной утилизации остатков от объявления о наличии таких доз".

Что предшествовало: Министерство здравоохранения разрешило вакцинировать против COVID-19 публичных и известных людей вне очереди, чтобы не пропадали неиспользованные дозы, ведь каждый флакон CoviShield/AstraZeneca содержит 10 доз вакцины – и на их использование есть только 6 часов.

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