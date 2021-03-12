Вакцину, которую привезли в Украину, нужно использовать до конца июня
Пятница, 12 марта 2021, 12:34
Срок годности полмиллиона индийских вакцин против коронавируса, которые Украина получила 23 февраля, истекает 23 июня 2021.
Источник: документы о поставке, которые есть в распоряжении ZN.ua
Детали: Как указывает издание, учитывая, что Украина получила 500 000 доз вакцины, скорость вакцинации должна вырасти минимум вдвое, чтобы вся партия была использована вовремя.
Сейчас средний темп вакцинации в Украине составляет около 2400 прививок в сутки, Следовательно, до 23 июня, при сохранении существующих темпов, Украина успеет использовать только половину завезенных вакцин.
Предыстория:
- 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины AstraZeneca – 500 000 доз, их хватит на прививку против COVID-19 для 250 000 человек.