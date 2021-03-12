Вакцину, которую привезли в Украину, нужно использовать до конца июня

Срок годности полмиллиона индийских вакцин против коронавируса, которые Украина получила 23 февраля, истекает 23 июня 2021.

Источник: документы о поставке, которые есть в распоряжении ZN.ua

Детали: Как указывает издание, учитывая, что Украина получила 500 000 доз вакцины, скорость вакцинации должна вырасти минимум вдвое, чтобы вся партия была использована вовремя.

Сейчас средний темп вакцинации в Украине составляет около 2400 прививок в сутки, Следовательно, до 23 июня, при сохранении существующих темпов, Украина успеет использовать только половину завезенных вакцин.

Предыстория: