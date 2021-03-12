Из-за ухудшения погоды Киев закрывают для грузовиков

Из-за ухудшения погодных условий с 17:00 12 марта в Киев не будут пускать крупногабаритный транспорт.

Источник: Сообщение КГГА

Дословно: "12 марта в столице наблюдается ухудшение погодных условий: снегопад и сильный ветер, на дорогах - гололедица.

В связи с этим, с 17:00 начнет действовать временное ограничение въезда крупногабаритного транспорта в Киев".

Детали: Указывается, что крупногабаритный транспорт будет запускаться в город зависимости от погодных условий и ситуации на дорогах.

Киевлян просят за возможности оставаться дома в период осложнения погодных условий, а водителей не пользоваться личным авто во время снегопада.

Что этому предшествовало: