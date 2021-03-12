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Из-за ухудшения погоды Киев закрывают для грузовиков

Пятница, 12 марта 2021, 14:24
Из-за ухудшения погоды Киев закрывают для грузовиков

Из-за ухудшения погодных условий с 17:00 12 марта в Киев не будут пускать крупногабаритный транспорт.

Источник: Сообщение КГГА

Дословно: "12 марта в столице наблюдается ухудшение погодных условий: снегопад и сильный ветер, на дорогах - гололедица.

В связи с этим, с 17:00 начнет действовать временное ограничение въезда крупногабаритного транспорта в Киев".

Детали: Указывается, что крупногабаритный транспорт будет запускаться в город зависимости от погодных условий и ситуации на дорогах.

Киевлян просят за возможности оставаться дома в период осложнения погодных условий, а водителей не пользоваться личным авто во время снегопада.

Что этому предшествовало:

  • Ранее синоптики сообщили, что на выходные ветер утихнет до умеренного, хотя в некоторых областях снова вероятное усиление в воскресенье, температура воздуха на выходные повысится до 6-9 градусов тепла днем.

Украинская правда

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Темы: Киевтранспортпогода
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