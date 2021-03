Венгерский еврокомиссар поговорил с венграми Закарпатья, как Украина должна обеспечить их права

Еврокомиссар по вопросам расширения и соседства ЕС Оливер Вархейи в пятницу провел онлайн-встречу с представителями венгров Закарпатья о необходимости для Украины обеспечить права национальных меньшинств.

Об этом Вархейи сообщил в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"С Ласло Брензовичем, главой Общества венгерской культуры Закарпатья, и Андреа Бочкор сегодня обсуждаем необходимость обеспечения Украиной прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, в тесном сотрудничестве с их представителями", - рассказал Вархейи.

With László #Brenzovics,

President of the Cultural Alliance of Hungarians in Trans-Carpathia, and @AndreaBocskor today discussing the need for #Ukraine to ensure rights of persons belonging to national minorities, in close cooperation with their representatives. pic.twitter.com/m10YRt1BSo