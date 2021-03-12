Венгерский еврокомиссар поговорил с венграми Закарпатья, как Украина должна обеспечить их права

Еврокомиссар по вопросам расширения и соседства ЕС Оливер Вархейи в пятницу провел онлайн-встречу с представителями венгров Закарпатья о необходимости для Украины обеспечить права национальных меньшинств.

Об этом Вархейи сообщил в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"С Ласло Брензовичем, главой Общества венгерской культуры Закарпатья, и Андреа Бочкор сегодня обсуждаем необходимость обеспечения Украиной прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, в тесном сотрудничестве с их представителями", - рассказал Вархейи.

With László #Brenzovics,

President of the Cultural Alliance of Hungarians in Trans-Carpathia, and @AndreaBocskor today discussing the need for #Ukraine to ensure rights of persons belonging to national minorities, in close cooperation with their representatives. pic.twitter.com/m10YRt1BSo — Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) March 12, 2021

Василий (Ласло) Брензович – экс-надреп и председатель Общества венгерской культуры Закарпатья. В конце ноября прошлого года СБУ провела обыски в офисе Общества и в доме Брензовича, что привело к новому обострению в отношениях с Венгрией.

Андреа Бочкор - депутат Европарламента от Венгрии с 2014 года, по списку партии Виктора Орбана, которая одновременно является гражданкой Украины. Прописана в Берегове, до избрания была преподавательницей венгерского университета Закарпатья.

Сайт "Миротворец" внес ее в свой список, заявляя, что она "нарушает законодательство Украины путем получения второго гражданства". Это стало причиной скандала с участием еврокомиссара Вархейи на Совете ассоциации Украина-ЕС в феврале. Подробнее - в статье: Шантаж с "Миротворцем": как комиссар от Венгрии срывал договоренности Украины и ЕС