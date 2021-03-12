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Обострение на Донбассе: оккупанты 11 раз нарушили "тишину"

Пятница, 12 марта 2021, 18:00
Обострение на Донбассе: оккупанты 11 раз нарушили тишину

В течение суток 12 марта в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Источник: штаб ООС

Дословно: "В пригороде населенных пунктов Екатериновка и Южное, оккупанты открывали огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Старогнатовки вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали наши позиции с автоматических станковых гранатометов, а возле поселков Тарамчук и Пески - еще и из стрелкового оружия.

Недалеко от населенного пункта Гнутово захватчики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, а в пригороде Водяного, что на Приазовье - из ручных противотанковых гранатометов. В этом же направлении было замечено инженерное оборудование позиций войск противника".

Детали: Отмечается, что на все обстрелы украинские защитники открывали огонь.

Боевых потерь среди ВСУ нет.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна
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