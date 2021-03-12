СБУ расследует отключение "Донецкоблгазом" котельных в зоне ООС
Главное следственное управление СБУ начала досудебное расследование по факту совершения должностными лицами "Донецкоблгаза" диверсионных действий, которые привели к отключению 58 котельных областного коммунального предприятия в зоне проведения ООС.
Источник: пресс-служба СБУ
Дословно: "Установлено, что владельцами ОАО "Донецкоблгаз" являются иностранные оффшорные компании с признаками фиктивности, которые подконтрольны гражданину Украины, который в настоящее время находится на территории Российской Федерации.
При этом это акционерное общество относится к объектам, которые имеют важное народнохозяйственное и оборонное значение".
Детали: В настоящее время проводятся следственные действия, чтобы установить всех причастных к преступлению людей.
Напомним:
- 9 марта работу 59 котельных "Донецктеплокоммунэнерго", которые накануне были отключены "Донецкоблгазом" от газа, восстановили.
- 6-7 марта эпицентром обсуждения стала ситуация в Донецкой области. Местный облгаз заявил об остановке поставок газа для тепловика "Донецктеплокоммунэнерго", который идет через него. Причина - долги последнего перед "НАК "Нафтогаз Украины". Наконец, поставки газа восстановили, а власть и облгаз обменялись обвинениями. Какова позиция сторон и как проходила спор.
- В Совете нацбезопасности выяснили, что "Донецкоблгаз" принадлежит двум компаниям из Гонконга - после проверок компания может вернуться в государственную сферу управления.