СБУ расследует отключение "Донецкоблгазом" котельных в зоне ООС

Главное следственное управление СБУ начала досудебное расследование по факту совершения должностными лицами "Донецкоблгаза" диверсионных действий, которые привели к отключению 58 котельных областного коммунального предприятия в зоне проведения ООС.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Установлено, что владельцами ОАО "Донецкоблгаз" являются иностранные оффшорные компании с признаками фиктивности, которые подконтрольны гражданину Украины, который в настоящее время находится на территории Российской Федерации.

При этом это акционерное общество относится к объектам, которые имеют важное народнохозяйственное и оборонное значение".

Детали: В настоящее время проводятся следственные действия, чтобы установить всех причастных к преступлению людей.

Напомним: