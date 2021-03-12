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СБУ расследует отключение "Донецкоблгазом" котельных в зоне ООС

Пятница, 12 марта 2021, 18:42
СБУ расследует отключение Донецкоблгазом котельных в зоне ООС

Главное следственное управление СБУ начала досудебное расследование по факту совершения должностными лицами "Донецкоблгаза" диверсионных действий, которые привели к отключению 58 котельных областного коммунального предприятия в зоне проведения ООС.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Установлено, что владельцами ОАО "Донецкоблгаз" являются иностранные оффшорные компании с признаками фиктивности, которые подконтрольны гражданину Украины, который в настоящее время находится на территории Российской Федерации.

При этом это акционерное общество относится к объектам, которые имеют важное народнохозяйственное и оборонное значение".

Детали: В настоящее время проводятся следственные действия, чтобы установить всех причастных к преступлению людей.

Напомним:

Украинская правда
Темы: ДонбассООСгаз
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