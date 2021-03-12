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Шмыгаль в Берлине увидит Меркель по видеосвязи, но едет туда не только для этого

Пятница, 12 марта 2021, 20:10

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль едет в Германию с рабочим визитом, в рамках которого посетит Берлин, а также Дюссельдорф.

Об этом в комментарии "Европейской правде" сказала пресс-секретарь главы правительства Ольга Куришко.

По ее словам, визит состоится 18-19 марта.

В правительстве утверждают, что программой предусмотрено "не менее 10 рабочих встреч Шмыгаля с ведущими немецкими чиновниками и политиками". "Среди тем, которые будут обсуждаться: экономическое сотрудничество, сотрудничество в сфере обороны, совместные проекты в области энергетики (трансформация угольных регионов), сотрудничество в области экологии, привлечение инвестиций", - рассказала Куришко.

По данным источников "ЕП", планируются, в частности, встречи с представителями руководства партии Ангелы Меркель.

Интересная деталь, Шмыгаль в Берлине лично примет участие в Украинско-германском экономическом онлайн-форуме, причем все остальные участники, как немецкие, так и украинские, посетят событие онлайн, об этом говорится в уже распространенном анонсе мероприятия.

Дистанционно, то есть по видеосвязи, в открытии мероприятия примет участие и канцлер Германии Ангела Меркель, несмотря на то, что она также находится в Берлине, анонсировал в пятницу ее представитель. В правительстве не уточняют, запланирована ли другая встреча или общение Меркель с премьером Шмыгалем, вне программы форума.



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