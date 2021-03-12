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Спорт, здоровое питание, активность: Зеленский утвердил молодежную стратегию до 2030 года

Пятница, 12 марта 2021, 19:39
Спорт, здоровое питание, активность: Зеленский утвердил молодежную стратегию до 2030 года

Президент Владимир Зеленский подписал Указ № 94/2021 "О Национальной молодежной стратегии до 2030 года", целью которой является создание условий для развития молодых людей.

Источник: Офис президента

Дословно: "Целью стратегии является утверждение важности молодежи для развития государства, а также создание возможностей для молодых людей развиваться в этом направлении, быть конкурентоспособными, экономически активными, ответственными и сознательными.

Документ предусматривает создание условий для усиления самостоятельности молодых людей, формирование у них навыков здорового образа жизни, развития физической культуры, здорового питания и тому подобное.

По словам Владимира Зеленского, в центре внимания стратегии - молодежь, которая признается создателем как собственного будущего, так и будущего всей страны.

А государство должно стать современным и инновационным сервисом для молодежи, чтобы каждый молодой человек имел желание и возможности реализовывать свой потенциал в Украине, отметил Глава государства".

Детали: Указом предусмотрено, что для внедрения стратегических направлений правительство в течение месяца должно разработать и утвердить социальную целевую программу "Молодежь Украины" на 2021 - 2025 годы.

Украинская правда

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Темы: Зеленскийуказы
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