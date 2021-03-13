Польша высылает еще двух дипломатов посольства Беларуси

Варшава объявила двух белорусских дипломатов персонами non grata в ответ на удаление из Беларуси двух представителей польской дипломатии.

Источник: замглавы МИД Польши Марцин Пшидач в Twitter

Прямая речь: "В свете продолжения неприязненных жестов Минска по польских дипломатов на основании принципа взаимности МИД Польши приняло решение об удалении генерального консула РБ в Белостоке и консула РБ из посольства в Варшаве".

Что предшествовало: 10 марта Польша объявила персоной нон грата белорусского дипломата в ответ на аналогичные действия МИД Беларуси.